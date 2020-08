Kurzweil auf dem Spielplatz

Durch Corona sind für viele Berufszweige sehr schlechte Zeiten angebrochen. Daher haben sich "die Rumfahrer Events" aus Hemhofen und das "evnt-lab" aus Uttenreuth dazu entschlossen, eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen "Künstler-Karussell" ins Leben zu rufen, um Künstlern eine Bühne zu geben und den Menschen in der Region etwas Kultur, Erholung und Kurzweil zu bieten. Mit Partnern wie "Partyreisen24" aus Baiersdorf ist ein Programm herausgekommen, das sich sehen und hören lassen kann.

Auf dem Spielplatz in Hemhofen findet an sechs Abenden im August das Spektakel statt. Trotzdem bleibt der Platz für Kinder weiter offen, denn die Konzerte finden im hinteren Teil des Geländes statt. Das Areal ist so aufgeteilt, dass es allen Corona-Hygieneauflagen entspricht.

Am Dienstag, 11. August, starten "Der Kaiser und der Bauer": Bitterböse, wortakrobatisch, bewegend und einfach lustig sorgen der frotzelnde Franke Jörg Kaiser und der fränkische Lieder-Chaot Atze Bauer für einen unvergesslichen Abend. Sie versprechen eine Comedy-Show der Superlative, deren Themen von den Absurditäten des alltäglichen Wahnsinns bis zur musikalisch verpackten Gesellschaftskritik mit Lach-Garantie reichen.

Wulli, Sonja, Christian und Jürgen verzaubern als "4 Souls" die Zuhörer am Mittwoch, 12. August. Es soll ein Abend mit viel Gefühl und Emotion werden.

Am Donnerstag, 13. August, steigt Sascha Seelemann in das Künstler-Karussell ein. Er ist der dunkelhaarige Typ am Klavier, dessen persönliche und unverblümt geschriebene Texte sofort ins Herz gehen und genau dort auch manchmal weh tun.

Ballermann-Star Peter Wackel bringt gemeinsam mit der Band "Cologne Unplugged", sowie Chiefoke & Hannes am Freitag, 14. August, die Bühnenbretter zum Wackeln.

Am Samstag, 15. August, geht es zurück in die 80er Jahre mit NDW-Markus & Yvonne König, Peter Hubert (UKW) und Alexander Kerbst (Musical-Darsteller und Falco-Double).

Und zu guter Letzt gibt es am Sonntag, 16. August, Musik fürs Herz mit "Karan & Friends" (Keyboarder unter anderem für Jan Delay), "MoJo" (Mona und Josi) und dem "Duo Hollywood".

Die Anfangszeiten sind unterschiedlich und beim Ticketkauf auf partyreisen24.de zu erfahren, Ende aller Veranstaltungen ist immer 22 Uhr - zum Wohle der Anwohner. "Sollte es regnen, gibt es vom Veranstalter Regenponchos", erklärt Mitorganisator Ben Schneider. Bis zu 400 Personen können ein Konzert besuchen. Sollten sich pro Veranstaltung weniger als 150 Personen angemeldet haben, entfällt das jeweilige Konzert, denn gerade in dieser Zeit kann es sich niemand leisten, draufzuzahlen. An jedem Abend können die Besucher Köstlichkeiten bei den entsprechenden Foodtrucks genießen. Genauere Infos gibt es unter https://kuenstler-karussell.de. red