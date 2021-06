Die Familienbildung im Mehrgenerationenhaus beginnt in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine neue Kursreihe. Treffpunkt ist donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Alle Vorträge können unabhängig voneinander gebucht werden. Die Kursreihe beginnt am Donnerstag, 24. Juni, mit "Ernährung in der Schwangerschaft". Die Teilnehmerinnen lernen den Energiebedarf und die ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft kennen. Am Donnerstag, 8. Juli, wird das Thema "Stress am Familientisch" beleuchtet. Eltern bekommen Hilfestellung, wenn Essen zum Problem wird. Der Kurs "Hallo Löffel 1 & 2 - von der Milch zum Brei" findet an den Donnerstagen 22. und 29. Juli statt. Viele Tipps, auch zum Bevorraten der Breie, erleichtern die Umsetzung im Alltag. Am Donnerstag, 16., und Donnerstag, 23. September, erfahren Eltern Wissenswertes, Anregungen und Rezepte zum Thema "Ich erobere den Familientisch" - wenn die Kleinsten mitessen (zweiteilig). Alle Termine begleitet Referentin Antje Omert, Dipl.-Oecotrophologin. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung: www.weiterbildung.bayern.de, Bereich "Ernährung und Bewegung" - Junge Familien oder über Barbara Hein-Praag, Tel.: 09771/ 610 222 13, Mail: barbara.hein-praag@aelf-ns.bayern.de sek