Stimmungsvoller Auftakt des ersten Adventsmarktes in Kasendorf : Die Glocken der Kilianskirche läuteten ihn ein, Trompeter Manuel Kapsch ließ mit einer Intrade vorweihnachtliche Klänge über den Rathausplatz hallen und Bürgermeister Norbert Groß gab mit einem Gedicht des Neudorfers Bernhard Hörner dem Ganzen einen heimatlichen Rahmen.

Man darf die Premiere dieser Veranstaltung als Erfolg bezeichnen: Elf Ortsvereine hatten sich viel Mühe gegeben, das Angebot war vielfältig: von der Kartoffelsuppe aus dem Kessel bis zur Bratwurst, die am Feuer gegrillt wurde, und vom Glühwein über Waffeln und Selbsgebackenen bis zu exquisiten Geschenkideen. „Wir wollten in der Marktgemeinde mal was Neues im Winter ausprobieren, daher hatte ich die Idee zu einem Adventsmarkt . Die Bevölkerung hat das gut angenommen“, freute sich der Rathauschef. Und ein Christkind gehörte auch dazu, die achtjährige Tochter Ella des Bürgermeisters. Sie brachte weihnachtlichen Glanz in den kalten Wintertag, teilte kleine Geschenke an die Jüngsten aus, während die hellen Stimmen der Kleinen vom Kindergarten „Arche Noah“ die Herzen erwärmten.

Später gab es nette Liedbeiträge der Schülerinnen und Schüler der Grundschule, der Musikverein intonierte schöne Weisen, im Jugendtreff spielte die Kirchenband. Ein lebendiger Adventskalender war dort eine echte Rarität. h.w.