Der Kulmbacher Kiwanisclub startete jetzt die 16. Auflage seiner „Dreikönigslos-Aktion“. Mit dem Erwerb eines oder mehrerer Lose unterstützen die Käufer die Arbeit des Serviceclubs, der sich seit vielen Jahren für sozial benachteiligte Kinder in der Stadt und im Landkreis einsetzt.

„Mit dem Erlös aus dem Losverkauf wollen wir wieder Kindern in verschiedenen Kulmbacher Schulen ein warmes Mittagessen finanzieren“, erklärte Kiwanis-Präsidentin Anna Müller. Deren Eltern lägen mit ihrem Einkommen meist nur knapp über der Grenze für eine Bezuschussung und müssten den ganzen Betrag zahlen. „600 Euro und manchmal noch mehr für ein Schuljahr sind eine ganze Menge Geld“, ergänzt Vizepräsidentin Anja Gimpel-Henning, „aber das gemeinsame Essen ist wichtig. Nicht nur, um eine warme Mahlzeit zu bekommen, sondern auch, damit diese Kinder nicht ausgeschlossen werden.“

Mit dem Loskauf ist die Chance verbunden, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die wieder von Unternehmen, Künstlern und Sponsoren zur Verfügung gestellt werden.

Der Start in die Vorbereitungen war vielversprechend. Als Vertreter der Firma Angermüller Bau GmbH in Untersiemau, die in Thurnau auch ein Betonwerk betreibt, überreichte Jörg Eberlein 500 Euro und spendete selbst noch 300 Euro . Dazu kam noch eine anonyme Spende von 500 Euro . „Mit dieser ‚Anschubfinanzierung‘ wurde bereits solider Grundstock für unsere Aktion gelegt“, freute sich das Kiwanis-Team in der Enoteca „Due Fratelli“.

Präsidentin Anna Müller wies auf weitere Sonderveranstaltungen des Serviceclubs hin: Am 25. November, dem Freitag vor dem 1. Advent, wird Oberbürgermeister Ingo Lehmann gegen 17 Uhr den Kiwanis-Adventsmarkt eröffnen. Anka Lekaj stellt dafür den Innenhof von „Due Fratelli“ zur Verfügung. Öffnungszeiten des Kiwanis-Adventsmarktes: Samstag, 26. November, von 11 bis 20 Uhr, Freitag, 2. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 20 Uhr, Freitag, 9. Dezember, von 17 bis 20 Uhr, Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. Das Glücksrad steht außerdem am 1. Adventssonntag von 14.30 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Die „Dreikönigs-Lose“ können an folgenden Stellen erworben werden: Zunftstube (Obere Stadt 4), Renner & Rehm (Georg-Hagen-Str. 20), Buchhandlung Friedrich (Holzmarkt 12), „Due Fratelli“ (Buchbindergasse 10), Kaffeeplantage (Langgasse 7), und bei den Kiwanis-Mitgliedern. dh