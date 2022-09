Auch im Herbst 2022 setzt Stefan Mross die beliebte Live-Tour „Immer wieder sonntags … unterwegs“ fort und begrüßt hochkarätige Gäste auf der Bühne . Mit dabei sind diesmal Oswald Sattler, Vincent & Fernando, Alexander Rier & Anna-Carina Woitschack im großen Südtiroler-Special!

Das bei Fans beliebte Format garantiert ein gelungenes Show-Erlebnis mit deutscher Musik, guter Stimmung und vielen Überraschungen – natürlich unter tatkräftigem Mitwirken und Einbeziehen des Saalpublikums! Kurzweilig moderiert und musikalisch mitreißend bringt „Immer wieder sonntags… unterwegs“ Alt und Jung zusammen. Diese Show verspricht eine Party, vollgepackt mit Schlager- und Volksmusik sowie toller Unterhaltung!

Stefan Mross moderiert live in der ARD und begeistert mit seiner liebenswerten, witzigen und geerdeten Art ein Millionenpublikum. In diesem Herbst begrüßt er ganz besondere Gäste, die alle eines vereint: Die Liebe zu Südtirol.

Eine Vierzahl toller Gäste

Wer könnte in ein Südtiroler-Special besser passen als die Legende Oswald Sattler? Der ehemalige Sänger und Gitarrist der Kastelruther Spatzen ist seit mittlerweile fast 30 Jahren als Solokünstler unterwegs. Nach einer kleinen Auszeit meldete er sich 2020 mit seinem neuen Album „Bergkristall-Messe“ zurück und beweist immer wieder aufs Neue, dass er nach wie vor zu den Größen der Volksmusik gehört.

Sie sind Gewinner des Grand Prix der Volksmusik. Die Rede ist von „Vincent & Fernando“ aus dem schönen Südtirol. Mit ihren besinnlichen Musikstücken mit thematischem Tiefgang treffen sie den Nerv des Publikums. Es sind aber nicht nur die außergewöhnlichen Stimmen von Otto und Ulrich Messner, wie sie mit bürgerlichen Namen heißen, die ihre Fangemeinde stetig anwachsen lässt: Vor allem sind es ihre Persönlichkeit und Bodenständigkeit.

Alexander Rier wurde im Jahr 1985 geboren und wuchs in Kastelruth in den Dolomiten auf. Wenn er nicht gerade unterwegs ist, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie in der Heimat. Nichts ist Alexander wichtiger als das Singen und seine Fans. Eine Leidenschaft, die er mit seinem Vater, dem Kastelruther-Spatzen-Frontmann Norbert Rier in jeder Beziehung teilt. Seine Lieder handeln von Heimat, Liebe oder erzählen ganz einfach Geschichten und treffen damit die Herzen der jungen und ewig jung gebliebenen Volksmusik- und Schlagerfans .

Für Lebensfreude und Leidenschaft sorgt bei „Immer wieder sonntags … unterwegs“ Anna-Carina Woitschack. Die Künstlerin wurde in eine Familie mit jahrhundertelanger Puppenspielertradition hineingeboren und tourte schon als kleines Mädchen durch die Lande. Mit 18 Jahren präsentierte sie ihr musikalisches Können bei „DSDS“. Mittlerweile feierte sie erfolgreich ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit ihrem neuen Album „Träumer“.

Zusammen mit diesen Gästen und seinem Partner Thomann Künstler Management GmbH aus Burgebrach zaubert der für sein einnehmendes Wesen bekannte Stefan Mross auch 2022 wieder die grandiose Live-Tournee „Immer wieder sonntags … unterwegs“ auf die Bühnen Deutschlands. Los geht es am Samstag, 22. September, um 19 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach . red