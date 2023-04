Der CSU-Ortsverband Thurnau führte auf seiner Jahreshauptversammlung Neuwahlen durch. Jürgen Kieslich wurde einstimmig erneut zum Vorsitzenden gewählt. „Mich freut es besonders, dass wir in Thurnau weiter parteiübergreifend an einem Strang ziehen und für unsere Heimat in und um Thurnau Akzente setzen konnten“, sagte er. Dies sei auch Bürgermeister Martin Bernreuther ( CSU ) zu verdanken, der es geschafft habe, alle Fraktionen und Gemeinderäte mitzunehmen und aus Thurnau einen attraktiven Wohn- und Industriestandort zu machen. „Auf ein Weiter so!“, sagte Jürgen Kieslich.

Brigitte Soziaghi berichtete von den Aktivitäten der Thurnauer Frauenunion und Doris Leitner-Bisani aus dem Kreistag. MdL Martin Schöffel steuerte Informationen aus München zur Versammlung bei. In Bezug auf den Thurnauer Schlosspark stellte Schöffel in Aussicht, dass in Kürze eine Lösung präsentiert werden könne, „ich setze mich hier nochmals massiv ein, ich habe demnächst einen Termin mit dem Bauminister“.

Zu Jürgen Kieslichs Stellvertretern wurden Markus Hofmann, Martin Hohenberger und Claudia Lutz gewählt, Schriftführerin bleibt Brigitte Soziaghi. Zur Digitalbeauftragten wurde Barbara Thiele bestimmt, Kassier bleibt Günter Möschel. Weiterhin wurden acht Beisitzer in den Vorstand gewählt: Sven Erlmann, Hedi Gernet, Gerd Hacker, Thomas Heinz, Axel Hübner, Markus Pastirmaci, Frank Spielbühler und Stefan Ultsch. Als Delegierte für die Kreisvertreterversammlung wurden Martin Bernreuther, Anja Badura-Aichberger, Jürgen Kieslich, Sven Erlmann, Brigitte Soziaghi und Martin Hohenberger gewählt.

Hans Bergmann wurde in Abwesenheit für 40 Jahre CSU-Mitgliedschaft geehrt, Berthold Hofmann erhielt eine Auszeichnung für 30 Jahre und Stefan Schilling für zehn Jahre. up