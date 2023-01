Anstelle von Weihnachtsgeschenken für ihre Kunden bedenkt die Fa. Rebhan FPS Kunststoff-Verpackungen GmbH (Stockheim) bereits seit Jahren Institutionen, die das ganze Jahr über für andere Menschen da sind, mit einer Weihnachtsspende. Zum wiederholten Male ging die Spende in Höhe von 1000 Euro an die Lebenshilfe, dieses Mal zweckgebunden für die Heilpädagogische Tagesstätte. Hier erfolgte nunmehr auch die offizielle Spendenübergabe durch die Marketingmanagerin der Fa. Rebhan, Sabine Müller.

Die Leiterin der Tagesstätte, Marina Kremer, bedankte sich herzlich für die wie gerufen kommende Finanzspritze. Die aktuell von 68 Kindern bzw. Jugendlichen in Anspruch genommene Heilpädagogische Tagesstätte ergänzt den Heilpädagogischen Kindergarten und die Petra-Döring-Schule zu einer Ganztagseinrichtung. Sie bietet als tagesstrukturierende Maßnahme – neben dem Elternhaus und der Schule – ein möglichst umfassendes Lern- und Entwicklungsfeld, in dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gefördert, erzogen und betreut werden. „Das Angebot ist freiwillig, wird aber fast von allen Kindern der Lebenshilfe in Anspruch genommen“, erklärte Marina Kremer. Von dem Geld soll der Außenspielbereich „aufgehübscht“ werden. Angedacht sind unter anderem kleine Hütten, die sowohl als Spielmöglichkeit als auch als Rückzugsort dienen sollen, in dem die Kinder mal „unter sich“ sein können.

„Uns war es wichtig, dass die Spenden im Landkreis Verwendung finden“, bekundete Sabine Müller. hs