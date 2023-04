Selbstbewusst geht die CSU Wallenfels in die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023. „Vieles von dem, was wir aktuell in unserer Stadt umsetzen können, haben wir einer Förderung aus München und der Unterstützung durch Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner zu verdanken“, erklärte Bürgermeister Jens Korn . Im Rahmen der Versammlung bestätigten die Mitglieder auch den Vorstand in seinen Ämtern.

Erst im vergangenen Mai war Sven Hofmann zum Nachfolger von Erich Mähringer bestimmt worden. Um in den parteiinternen Turnus zu kommen, wurde nun ein weiterer Wahlgang notwendig. Zuvor blickte Hofmann auf die vergangenen Monate zurück, in denen zwei Veranstaltungen der Christsozialen aus seiner Sicht besonders hervorstachen: Beim Weihnachtsmarkt konnten 750 Euro erwirtschaftet werden. Das Geld wurde im Rahmen eines Gottesdienstes an den Besuchsdienst des Altenheimes übergeben. Als sehr stimmungsvoll bezeichnete der Ortsvorsitzende die Feier zum Jahreswechsel, die gemeinsam mit den Parteifreunden aus Neuengrün ausgerichtet worden sei. Beigetragen zum Erfolg der Wallenfelser CSU habe auch die Rückendeckung durch die Landespolitik, die Projekte großzügig fördere. Als Beispiel nannte er unter anderem den Marktplatz, der gerade sein Gesicht ändere. Das „Karzanella“ sei mit seiner Holzfassade ein echter Blickfang und könne voraussichtlich bis Juni abgeschlossen werden. Wie Korn erklärte, habe man auch hinter anderen Zielen einen Haken setzen können, wie zum Beispiel Schaffung von Bauland für junge Familien, schnelles Internet sowie beim Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.

Unter der Leitung von CSU-Kreisvorsitzendem Bernd Liebhardt fanden die Neuwahlen statt. Hier das Ergebnis: Vorsitzender wurde Sven Hofmann, seine Stellvertreter wurden Tina Müller-Gei sowie Jens Korn . Als Kassier wird Christian Stumpf fungieren und als Schriftführer Kersten Schöttner. Zum Beisitzer wurden gewählt: Ralf Fischer, Torsten Grundei und Matthias Zeitler.

Kreisvorsitzender Bernd Liebhardt hatte zuvor die Leitlinien für die zukünftige Arbeit im Kreisverband umrissen. So wolle er unter anderem die Partei stärker für die Mitarbeit aller Mitglieder öffnen. red