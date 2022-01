Kaum ein Paar erlebt heute noch die eiserne Hochzeit : 65 Jahre nach der Eheschließung immer noch zusammen durchs Leben gehen zu dürfen. Den früheren Kronachern Erika und Christoph Zeckai war dies jetzt vergönnt. 1956 wurden sie in Rothenkirchen von Pfarrer Johann Hummel getraut und fanden im Schulhaus in Friedersdorf ihre erste Wohnung.

Erika Zeckai ist von ihrem Engagement in der Pfarrei Kronach bekannt. Sie war Mitbegründerin des Behinderten-Clubs Kronach und setzte sich in der ökumenischen „action 365“ ein. Christoph Zeckai begann als landwirtschaftlicher Berufsschullehrer , wechselte dann als Lehrer an die Schulen in Johannisthal und Reitsch und ging an die Realschulen Kronach I und II. Er ist ehemaliger Archivpfleger und Kreisrat für die CSU .

Maßgeblich setzte sich Christoph Zeckai für den Kronacher Märtyrer des Erzbistums Bamberg , Matthias Kaiser, ein. Zeckai erkundete auch das Schicksal der Kronacher Juden. Am 50. Jahrestag der Deportation der letzten Kronacher Juden konnte er eine Gedenkschrift der Öffentlichkeit übergeben. Später stellte die Präsidentin des Zentralrats der Juden , Charlotte Knobloch , in der Kronacher Synagoge eine zweite Auflage vor. Christoph und Erika Zeckai haben für Kronach viel geleistet. Sie haben drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel.

Auch Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann gratuliert den beiden untrennbar mit der Lucas-Cranach-Stadt verbundenen Eheleuten, die heute in Bad Kreuznach leben. rg