Auf der B 173 kam es am Montagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Fahrerin eines schwarzen Opel befuhr die Bundesstraße in Richtung Norden. Auf Höhe der Shell-Tankstelle bemerkte die 32-jährige Fahrerin ein leichtes Schieben von rechts, konnte dies jedoch nicht so recht deuten. Als die Frau in der Industriestraße hielt und sich ihr Fahrzeug anschaute, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrer rechten Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss wohl beim Fahrstreifenwechsel den Pkw der Geschädigten touchiert und hierbei einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht haben.