Ein besonderes Geschenk wollten die Fans der 40 Bayernfanclubs, die in der Fanclub-Vereinigung Oberfranken organisiert sind, dem scheidenden Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß machen. Nun hatte sich die Übergabe des hochwertigen Buches, in dem sich jeder Fan-Club persönlich verabschiedete, wegen der Corona-Pandemie doch etwas verzögert. Bei einem Bundesligaspiel in der Allianz-Arena trafen nun die beiden Vorsitzenden der Vereinigung, Frank Müller vom Fanclub Neukenroth`67 und Stefan Lutz von Fanclub Kronachtal, mit Uli Hoeneß und Karlheinz Rummenigge zusammen. Uli Hoeneß zeigte sich sichtlich ergriffen, denn die beiden Vorstände hatten nicht nur das große Buch, sondern auch noch eine Spende der oberfränkischen Fanclubs in Höhe von 2500 Euro dabei. Diese Spende soll an die „FC Bayern Hilfe e.V.“ gehen. jb