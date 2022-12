Der Mitwitzer Strickkreis hat seinen Erlös aus dem Verkauf am Weihnachtsmarkt an „Brot für die Welt“ gespendet. Die engagierten Frauen vom Strickkreis der evangelischen Kirche Mitwitz konnten eine Spende in Höhe von 2500 Euro an Pfarrer Burkhard Sachs für die Weiterleitung an „Brot für die Welt“ übergeben.

Mit dem Verkauf auf der Mitwitzer Schlossweihnacht konnten sie den hohen Betrag erzielen. Das breite Angebot an Schals, Socken, Mützen, Puppen und Tierchen führte in den drei Tagen zu dem Verkaufserlös .

Für diese Aktion mussten die zwölf Strickerinnen in zweijähriger Arbeit dreiwöchentlich zusammenkommen, um ihre Eigenkreationen zu realisieren. Geschick, Geduld, Fantasie und Ausdauer sind bei dem Handwerk gefragt, so Waltraud Butz und Inge Wagner, die Obfrauen des Kreises. Natürlich komme die Geselligkeit nicht zu kurz.

Seit acht Jahren treffen sich die Frauen und hatten bisher einige Hundert Euro mit ihren Kollektionen erlöst. „Doch wir wollen nicht nur für uns arbeiten, sondern mit unseren Handarbeiten auch Gutes tun.“

Besonders gerne erinnern sich die Hobbykünstlerinnen an Aktionen wie das „Zipfelkappen-Männla“ für Neugeborene, an die Sockenspende für die Bahnhofsmission in Erlangen, an die gestrickte Weihnachtskrippe, die noch immer viel Anklang findet, oder an die gehäkelten Spielfiguren für ukrainische Kinder. Als Bereicherung und Selbstverständlichkeit empfinden die Strickerinnen ihre Teilnahme am Mitwitzer Weihnachtsmarkt . fb