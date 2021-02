Ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Kronach . Eine 61-Jährige war mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße 173 vom Südkreisel Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelanlage auf Höhe der Weißenbrunner Straße passierte sie den Kreuzungsbereich trotz Rotlichts und kollidierte mit einem aus der Weißenbrunner Straße abbiegenden Ford. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. pol