Im Zeichen der Nachhaltigkeit hatte der Weihnachtsmarkt am Kaspar-Zeuß-Gymnasium gestanden. Es gab beispielsweise einen Stand, an dem gebrauchtes Spielzeug verkauft wurde, in einem Klassenzimmer konnte man Second-Hand-Kleidung erwerben. Außerdem wurden alte T-Shirts aufgehübscht und fair gehandelter Kaffee oder Bio-Limonaden angeboten.

„Wir haben uns dazu entschieden, den Wald für die Zukunft zu unterstützen“, erklärte jetzt Schülersprecherin Elina Koch. „Dabei denken wir sowohl an den Frankenwald direkt vor unserer Haustür als auch an den Amazonas. Deshalb haben wir uns eine Organisation gesucht, die den Regenwald und die dort lebenden indigenen Völker unterstützt.“

Der Gewinn des Weihnachtsbasars wurde also aufgeteilt. Für die Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen konnte Kommunalwaldförster Johannes Schneider freudig einen Scheck um 1541 Euro entgegennehmen.

„Ich freue mich sehr, dass meine ehemalige Schule an uns denkt. Es ist wichtig, dass sich die Schüler um unseren Wald kümmern wollen und ein Bewusstsein für ihn haben.“ Mit dem Geld sollen laut Schneider eine Pflanzaktion gestartet und die Aufforstung unterstützt werden. „Die Waldbesitzervereinigung stockt den Spendenbetrag noch einmal auf, somit können wir im Herbst mit den Gymnasiasten viele Bäume pflanzen und schützen. Dabei haben wir immer auch die Anpassung unseres Waldes an den Klimawandel im Blick“, so Johannes Schneider .

Der zweite Teil der Spenden geht an Survival International, eine Organisation, die sich um den Regenwald und die indigenen Völker kümmert. Auch dabei geht es den Schülern um den Erhalt der Natur. „Was nützt es, wenn wir uns bei uns um die Umwelt kümmern, aber in anderen Teilen der Welt weiter Abholzung und Rodung betrieben werden?“, fragte der zweite Schülersprecher Diego Diaz Rodriguez. „Da müssen wir auf der Welt zusammenhalten und uns auch international engagieren.“

Mit einem dritten Teil des Erlöses aus dem Weihnachtsbasar unterstützt das Kaspar-Zeuß-Gymnasium seit Jahren ein Patenkind. Nachdem Pinki mittlerweile erwachsen geworden ist, heißt das aktuelle Patenkind Juvinal, es lebt in Timor-Leste in Südostasien. Mit einem monatlichen Betrag wird der Junge unterstützt, damit er zur Schule gehen kann und medizinisch versorgt ist.

Schulleiterin Claudia Metzner zeigt sich sichtlich stolz auf ihre Schule: „Der Erlös des Weihnachtsbasars beeindruckt mich wirklich. Durch das Engagement der Klassen und der Großzügigkeit der Eltern und Freunde unserer Schule können wir nun diese Organisationen unterstützen und gemeinsam Gutes tun für eine lebenswerte Zukunft.“ red