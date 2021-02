In einem Kronacher Stadtteil schürte die 50-jährige Bewohnerin eines Anwesens am Samstagmorgen ihren Holzofen an. Als sich dann später ein Kaminbrand entwickelte, drückten die Rauchgase zurück in den Heizungsraum. Als die Frau dann den Heizungsraum betrat, atmete sie kurzzeitig giftige Rauchgase ein und musste deshalb vorsorglich in die Frankenwaldklinik verbracht werden. Die verständigte Feuerwehr musste keine Löscharbeiten durchführen. Es entstand kein Sachschaden.