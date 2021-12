Menschen eine Freude machen und sich für soziale Belange einsetzen, das ist eine der Aufgaben des „Du-bist-Struwwel-Teams“ des Jugendtreffs Struwwelpeter in Kronach. 20 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren engagieren sich in dem Team ehrenamtlich. Unter der Leitung von „Struwwel“-Chef Samuel Rauch trifft sich das Team alle zwei Wochen und denkt über die Aktionen der nächsten Zeit nach.

Zur Weihnachtszeit hatte das Team einige Ideen, wie es sich sozial engagieren kann. Ein Gedanke war es, alten Menschen eine Freude zur festlichen Zeit zu machen. Schnell wurde weiter überlegt: Ein weihnachtlicher Brief der Jugendlichen an die ältere Generation sollte verfasst werden. Zusätzlich wollten die Jugendlichen Plätzchen backen und dem Brief eine Tüte mit dem Gebäck beilegen.

Samuel Rauch und die Ehrenamtliche Leonie Zimmerlein knüpften den Kontakt zum Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Wallenfels . Aufgrund der Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner wurde klar, hier kommt viel Arbeit auf die Jugendlichen zu, denn es mussten für circa 80 Personen Plätzchen gebacken werden. Erschwert wurde die Aktion durch die 2G-Regel, die im Jugendzentrum gilt. Manche aus dem Team konnten sich deswegen leider nicht an der Aktion beteiligen, weil sie noch nicht geimpft oder noch im Impfprozess waren.

Dann kam es zu einer herzlichen Übergabe der Präsente in Wallenfels . Die Einrichtungsleitung, Gabriele Händel, und die Leitung des sozialen Dienstes, Nadine Schmuck, nahmen die 80 Briefe und die Plätzchentüten entgegen. Sie sprachen den Jugendlichen im Namen der Einrichtung und aller Bewohnerinnen ein Dankeschön aus. red