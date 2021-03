Übermäßiger Alkoholgenuss ist offensichtlich die Ursache eines Verkehrsunfalls , der sich am Samstagabend in Tüschnitz ereignete. Ein 35-Jähriger aus dem südlichen Landkreis befuhr mit seinem BMW die Kreisstraße von Schmölz in Richtung Tüschnitz, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überfuhr er eine Hecke, ehe er durch eine dort stehende Holzbank gestoppt wurde. Die von einem Zeugen gerufene Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Da der anschließende Test am Alkomaten einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, musste der Unfallverursacher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro.