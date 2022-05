Nach mehreren Anläufen feiert nun der FC Pressig ein Jahr verspätet sein 100-jähriges Vereinsjubiläum, aufgeteilt auf zwei Veranstaltungen . Teil eins wird am Samstag, 7. Mai mit einer Kirchenparade, Gottesdienst und Weihe der renovierten Vereinsfahne sowie einem Festkommers im Jugendheim gefeiert.

Die Kirchenparade beginnt um 17.15 Uhr ab Hausarztzentrum Frankenwald, Am Rauhen Berg (ehemaliger Edeka- Markt), zur Herz- Jesu- Kirche. Um 17.30 Uhr ist Festgottesdienst mit Weihe der renovierten Vereinsfahne. Um 19 Uhr beginnt im Jugendheim der Festkommers mit Schirmherrn Landrat Klaus Löffler . Es werden Ehrungen vorgenommen. Die Vorstandschaft weist darauf hin, dass noch ein gesonderter Ehrungsabend im Sommer stattfinden wird.

Der FC Pressig wurde 1921 gegründet, und so war das 100- jährige Jubiläum schon einige Jahre mit Festlichkeiten im Jahr 2021 geplant. Doch die Corona- Pandemie siegte und es mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden.

Sportlich gesehen liegen die größten Erfolge im Fußball schon 50 bis 60 Jahre zurück. Schließlich spielte man Mitte der 1950er Jahre in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, in der ersten Amateurliga. Dies sieht man heute noch als absoluten Höhepunkt in der 100-jährigen Geschichte des Vereins. Neben dem Fußball hat man danach auch andere Sparten auf- und ausgebaut wie etwa die Abteilung Tischtennis, die Gymnastikdamen oder die Ballett-Gruppe sowie eine Basketballabteilung . 1982 konnte ein eigenes Sportgelände gesichert werden. Viele freiwillige Helfer ermöglichten ab 1986 den Bau eines eigenen Sportheims. Seither wurden immer wieder Modernisierungen und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Auch das weiträumige Sportgelände fordert stets Hege und Pflege durch hilfsbereite Mitglieder. Jüngst wurde der Fußballplatz mit einer neuen LED- Flutlichtanlage ausgestattet.

Siegfried Jungkunz ist beim FC Pressig seit langem Schriftführer und akribischer Chronist und war viele Jahre aktiver Fußballer. Zum 100- jährigen Jubiläum ist es schon die vierte Festschrift, die unter seiner Federführung für große Jubiläen (60 Jahre, 75 Jahre, 90 Jahre und 100 Jahre) erstellt wurde. eh