Stolze 1000 Euro kamen bei der Sterntaler-Aktion der Kronacher Stern- und der Südstern-Apotheke zusammen. Gespendet wurde die Summe an den Lions Club Kronach Festung Rosenberg , der damit karitative und gemeinnützige Projekte in der Kronacher Region unterstützt.

Sich selbst oder lieber anderen etwas Gutes tun? Zahlreiche Kunden der Kronacher Stern- und der Südstern-Apotheke haben sich auch im vergangenen Jahr wieder für die zweite Variante entschieden. In der Vorweihnachtszeit hatten die Apothekenkunden die Gelegenheit, die "Sterntaler", die sie beim Einkauf erhalten hatten, in eine Sammelbox zu geben und so - unkompliziert und quasi "nebenbei" - für einen guten Zweck zu spenden.

Summe aufgerundet

Die gesammelten Taler wurden von Apotheker-Familie Raschpichler in bare Münze umgetauscht und die Summe aufgerundet. Stolze 1000 Euro kamen durch diese Aktion zusammen. Das Geld spendeten jetzt die beiden Apotheken an den Lions Club Kronach Festung Rosenberg . Der Serviceclub unterstützt damit karitative bzw. gemeinnützige Projekte in der Region.

Die kreative Charityidee hat bei der Stern- und der Südstern-Apotheke mittlerweile seit Jahren Tradition. Aufgrund des hohen Zuspruchs soll sie noch einige Zeit weiterlaufen. Nach wie vor können spendierfreudige Apothekenkunden ihre Sterntaler für den "guten Zweck" in die Sammelboxen einwerfen. red