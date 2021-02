Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf dem Radweg zwischen Kronach und Dörfles. Eine 51-jährige Frau lief mit ihren Familienangehörigen den Radweg in Richtung Dörfles, als sich von hinten ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer näherte. Trotz eingeschaltetem Licht übersah er die Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Beide Beteiligten stürzten zu Boden. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Frankenwaldklinik gebracht. Der E-Bike-Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.