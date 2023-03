Der CSU- Ortsverband Förtschendorf zog in der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz und hielt Neuwahlen ab. Diese brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Reinhold Heinlein, Stellvertreter Stefan Hofmann, Peter Heinlein. Kassier Stefan Heinlein, Schriftführerin Mirja Heinlein. Kassenprüfer Matthias Förtsch, Jürgen Fick. Delegierte: Stefan Heinlein, Stefan Hofmann, Peter Heinlein, Reinhold Heinlein.

Andreas Neubauer wurde für 20- jährige Mitgliedschaft in der CSU geehrt. Ortsvorsitzender Reinhold Heinlein würdigte ihn als einen Aktivposten in der CSU und auch in der BRK- Bereitschaft Förtschendorf .

In seinem Rückblick freute sich Reinhold Heinlein, dass mit dem Abriss des Bauers-Hauses und der Erneuerung des überdachten Steges über die Hasslach in diesem Jahr der Start für die Dorferneuerung erfolgt sei. Mit der derzeit noch laufenden Sanierung des Leiner-Areals werde nach der Fertigstellung der Dorfmittelpunkt von Förtschendorf enorm aufgewertet.

Bürgermeister Stefan Heinlein ging auf anstehende Investitionen im Jahr 2023 ein. Er nannte als Schwerpunkte die Auslagerung des Kindergartens in Rothenkirchen in das ehemalige Kaufhaus Scherbel und in Folge die Generalsanierung des bestehenden Kindergartens. Nach dem Neubau des ersten Bauabschnittes im gemeindlichen Bauhof würden in den nächsten Tagen der noch bestehende Altbau abgerissen und in diesem Jahr neue Hallen errichtet. Mit der Fertigstellung des gesamten Areals werde endlich für das Bauhofpersonal und den Fuhrpark eine adäquate Unterbringung geschaffen.

Ein finanzieller Kraftakt werde zukünftig der Neubau der Grundschule in Rothenkirchen werden. Er hoffe, dass die staatliche Förderung angepasst werde, so Bürgermeister Stefan Heinlein.

Stellvertretender Vorsitzender Stefan Hofmann dankte dem Bürgermeister für seine vorausschauenden kommunalen Entwicklungen im Markt Pressig . Mit seinen Netzwerken habe er innerhalb kürzester Zeit schon vieles bewegen können. CSU-Kreisvorsitzender Bernd Liebhardt will die CSU im Kreisverband mit neuen Veranstaltungsformen weiterhin zu einer verlässlichen Mitmachpartei für die Zukunft ausrichten. Mit mehr Förderung der Frauen will er den Kreisverband zusätzlich stärken. Er dankte den Mitgliedern der CSU Förtschendorf , insbesondere Reinhold Heinlein für seine fast 40-jährige erfolgreiche Tätigkeit als Ortsvorsitzender und als stellvertretender CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzender. Er sei über viele Jahre ein zuverlässiger Aktivposten in der CSU-Familie, der auch stets standpunktfest seine Meinung vertrete.

Ortsvorsitzender Reinhold Heinlein hofft auf ein starkes Wahlergebnis für MdL Jürgen Baumgärtner und die CSU in Bayern. Baumgärtners Erfolgsbilanz im Stimmkreis aus den vergangenen zehn Jahren könne sich sehen lassen. Thematisiert wurden dabei die Ansiedelung der Finanzhochschule, die Aktivitäten des Lucas Cranach Campus sowie ein Rückkauf der ehemaligen KWG-Wohnungen. eh