Küps — Bei der ersten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses im Jahr 2021 ging es im Wesentlichen um Informationen und um Bauanträge . Ein wesentlicher Punkt war aber auch das Anliegen des Burkersdorfer Ortssprechers Volker Wündisch, nämlich auf dem Friedhof in seinem Heimatdorf - wie bereits auf anderen gemeindlichen Friedhöfen - pflegearme Bestattungsformen zu schaffen.

Einstimmig wurde beschlossen, diesem Wunsch nachzukommen. Demnach sollen Liegeplatten von Urnengräbern um einen Baum herum im Rondell platziert werden. Dieses Rondell soll in Form einer Blume gestaltet werden. Die Bestattung von anonymen Urnen soll in einem gesonderten, von einer Hecke geschützten Bereich möglich gemacht werden.

Bürgermeister Bernd Rebhan ( CSU ) erklärte, dass man bei den Planungen in enger Absprache mit Beate Singhartinger von der ökologischen Bildungsstätte sei. Die Arbeiten sollen durch den gemeindlichen Bauhof ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass die Erneuerung der Parkplätze am Burkersdorfer Friedhof bereits abgeschlossen sei. Auch seien im Laufe des Jahres weitere Unterhaltsmaßnahmen an allen gemeindlichen Friedhöfen geplant. Starten will man, sofern es die Witterung zulässt, im Frühjahr in Theisenort.

Aufträge vergeben

Zuerst gab Bürgermeister Bernd Rebhan Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt. Demnach ging es um die Sanierung des Feuerwehrhauses in Schmölz. Die Gerüstarbeiten erhielt die Firma Kellner und Bär GmbH Stadtsteinach zum Preis von 6046,15 Euro, die Abbruch- und Dackdeckerarbeiten gingen an das Unternehmen Hannweber in Haig, zum Preis von 20 313,64 Euro. Diese Firma wurde auch mit den Klempnerarbeiten zum Preis von 5586,54 Euro beauftragt.

Weiterhin wurden die Wärmeversorgungsanlagen an Wärmehaus Schneider in Reitsch zum Preis von 12 095, 32 Euro vergeben. Den Auftrag für die Elektrotechnik erhielt die Firma Elektro Schnell aus Johannisthal für 71 950 Euro, die Putz-, Stuck- und Malerarbeiten gingen an die GEPA Putz Marktgraitz für 11 46,82 Euro. Die Trockenbauarbeiten am Gebäude werden durch Wittig & Paulfranz aus Rödental für 50 586,67 Euro erledigt.

Bernd Rebhan gab weiterhin die Vergabeentscheidungen für die Sanierung der Dachgauben am Rathaus bekannt. Demnach werden die Gerüstarbeiten durch die Coburger Firma Knoch für 7088,00 Euro erledigt, die Dachdecker- und Klempnerarbeiten gingen an Max Weber aus Ludwigsstadt zum Preis von 33 158,54 Euro.

Auch berichtete Rebhan über das Gewerbegebiet "Kaulache" in Schmölz, das im Trennsystem entwässert wird. Er wies darauf hin, dass die inzwischen abgelaufene Erlaubnis zum Einleiten von Straßenoberflächenwasser zum Krebsbach erneut zu beantragen sei. Der entsprechende Auftrag wurde zum Preis von 13 594,56 Euro an das Ingenieurbüro SPR Schneider + Partner in Kronach vergeben.

Naturlehrpfad wird neu beschildert

Rebhan informierte des Weiteren über den " ökologischen Naturlehrpfad in Schmölz". Dabei geht es im Wesentlichen um die Neukonzeption für die Beschilderung des Lehrpfades. Der Bürgermeister sprach davon, dass die Neugestaltung des ökologischen Naturlehrpfades einer fachlich fundierten Konzeption und aktualisierten Kartierung bedürfe. Zudem müsse festgelegt werden, ob und in welchem Umfang existierende Schautafeln ausgetauscht beziehungsweise neu angebracht werden müssen. Auf Empfehlung der Ökologischen Bildungsstätte habe die Gemeinde Professor Kuhnlein vom Lehrstuhl für Biogeografie an der Universität Bayreuth kontaktiert. Dieser habe sich bereit erklärt, an der Neugestaltung der Beschilderung des Pfades mitzuwirken.

Wie der Bürgermeister weiter erklärte, soll nun die Erneuerung des Lehrpfades in die Maßnahmenliste 2021 der Ökologischen Bildungsstätte mit aufgenommen werden. Auch werde eine Förderung des Projekts angestrebt. Er versprach, das Gremium zu gegebener Zeit weiter zu informieren. Somit, so meinte er, habe die Verwaltung auch dem schriftlichen Antrag der SPD-Fraktion vom Oktober 2020 entsprechend Rechnung getragen.

In einem weiteren Punkt nahm Rebhan zum Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Ortsstraße Melanger in Küps Stellung. Wie berichtet, beschloss das Gremium in seiner Sitzung Ende Oktober die Ausschreibung. Mittlerweile erfolgten die Submission und die Vergabe.

Problem bei Starkregen

Rebhan erinnerte an das Jahr 2017, als im Rahmen einer Kanalbefahrung festgestellt wurde, dass ein Großteil der Haltungen bei den beiden Kanälen in diesem Bereich schadhaft sei. Durch diverse einragende Anschlüsse werde die Leistungsfähigkeit der Kanäle darüber hinaus geschmälert. Dies sei insbesondere für den Oberflächenwasserkanal, den verrohrten Melangergraben bei Starkregen ein Problem, über den auch das nördlich gelegene Wohngebiet "Melm II" entwässert wird.

Um das Wasservolumen schadlos ableiten zu können, werde nun der Oberflächenwasserkanal größer dimensioniert gebaut. Hinzu komme die Erneuerung der Trinkwasserleitung an den Stellen, wo noch alte Gussleitungen vorhanden sind. Weiterhin sei es im Zuge dieser Maßnahme notwendig, die Gasleitungen neu zu verlegen.

Insgesamt, so Rebhan, beziehe sich die Baumaßnahme auf eine Gesamtlänge von rund 320 Metern. Parallel dazu würden Leerrohre für die Erschließung mit Glasfaser bis in die Grundstücke verlegt. Damit wolle man den Bereich "Melanger" digital aufrüsten.

Noch in diesem Jahr sollen sämtliche Leitungserneuerungen abgeschlossen werden. Danach sei eine Aufwertung der Ortsstraße im Rahmen der Städtebauförderung geplant. Damit sollen Gefahrenpunkte beseitigt und der Ortsbereich als Wohn- und Verweilbereich attraktiver gestaltet werden. Geplant seien entlang der Ortsstraße eine Optimierung öffentlicher Räume, zudem soll im Umfeld der Einmündung Ahornweg Grünflächen mit einem kleinen Verweilbereich entstehen. Wie Rebhan erklärte, verursache der Ausbau der Tiefbauleitungen zur Erneuerung der Wasserleitungen sowie Misch- und Oberflächenwasserkanäle Kosten in Höhe von 1 166 354 Euro. Dieser Auftrag wurde an das Bauunternehmen Schmittnägel vergeben. Für die Straßengestaltung werden 742 000 Euro aufgebracht werden müssen.