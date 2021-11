24 Mal Vorfreude , 24 Mal überrascht werden, Kinder kennen dieses magische Gefühl in der Vorweihnachtszeit. Den Adventskalender für Erwachsene gibt es jetzt in der Marktgemeinde Mitwitz , er enthält aber auch Angebote für die ganze Familie.

Hinter der strahlend-weihnachtlichen Silhouette des Wasserschlosses verbergen sich Rabatte, Gewinnspiele, Gutscheine und Präsente aus dem lokalen Einzelhandel. Es ist bereits die zweite Auflage des Adventskalenders , allerdings gab es ihn im vergangenen Jahr nur in digitaler Form. Jetzt stellten ihn die Verantwortlichen auch als Druckversion vor. Bürgermeister Oliver Plewa: „Wir wollen damit unseren lokalen Einzelhandel stärken.“

Auch digital

Verteilt wird er an alle Haushalte, aber wer möchte, findet ihn auch digital unter mitwitzer-weihnacht.de/adventskalender. Der Bürgermeister freute sich, auch dieses Mal wieder ein Vielzahl an Gewerbetreibenden für diese Aktion gewonnen zu haben. Sein Appell an die Mitbürger : „Kauft vor Ort, stärkt unseren Einzelhandel.“

Ein Blick hinter jedes Türchen offenbart tatsächlich eine große Bandbreite. Die Auswahl reicht von kulinarischen Angeboten bis hin zu Dekoartikeln. Geplant sei, die einzelnen Unternehmen auf Facebook vorzustellen, damit auch Auswärtige sich ein Bild machen könnten.

Jeder sei eingeladen, um mitzumachen und um die Angebote wahrzunehmen. Um ein Stück Heimat zu genießen, müsse man nicht in Mitwitz wohnen, versichern die Verantwortlichen.