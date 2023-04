Die Feier rund um das Jubiläum „100 Jahre Schlossbergkapelle“ war ein Thema der Jahreshauptversammlung des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises.

Erster Vorsitzender Franz Behrschmidt ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Der Heimatkalender für 2023 unter dem Motto „Wallenfelser Allerlei“ sei wieder ein voller Erfolg. Besonders erfreulich gewesen sei die Restaurierung des „Mättela“, die mit einer Neusegnung und einer Andacht durch Pfarrer Eusebius den Abschluss gefunden habe. Den Mitgliederstand bezifferte Behrschmidt auf derzeit 14 Mitglieder.

In diesem Jubiläumsjahr werde es ein Buch über die Schlossbergkapelle geben, dazu hätten bereits Besprechungen stattgefunden. Fertiggestellt werden solle das Buch rechtzeitig zum Wallenfelser Weihnachtsmarkt .

Es solle darin um die Entstehung und Geschichte, die Restaurierung, die Zukunft und um Anekdoten rund um die Kapelle gehen. Viele Fotos sollten in das Buch, deshalb ergehe ein Aufruf mit der Bitte um Fotomaterial, das zur Verfügung gestellt werden könne.

In diesem Zusammenhang gab Bürgermeister Jens Korn Erläuterungen zum geplanten Fest der 100-Jahr-Feier der Schlossbergkapelle, die am 13. August 1923 eingeweiht wurde.

Voraussichtlich solle deshalb am 13. August ein Festgottesdienst an der Kapelle stattfinden mit anschließendem Fest. Bereits am 14. Juli um 19 Uhr finde im Pfarrheim ein Vortrag über die Schlossbergkapelle statt. sd