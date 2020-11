In und um Scheßlitz stehen schon einige Solarparks. Und weitere sind im Bau . Die Stadt zeigt, was Sonnenstrom betrifft also durchaus ein grünes Herz. Doch jüngst hat sich der Stadtrat mehrheitlich gegen zwei neue geplante Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgesprochen. Ein großes Projekt bei Schweisdorf, das ein örtlicher Landwirt auf rund zehn Hektar eigener Fläche errichten wollte, wurde denkbar knapp mit elf gegen zehn Stimmen abgelehnt. Ein anderes an der Autobahn bei Burgellern, das zum zweiten Mal in dem Gremium zur Debatte stand, fiel deutlich mit 15:4 Nein-Stimmen durch.