Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedete der Abwasserzweckverband (ATV) Thulba-Saale seine langjährige Mitarbeiterin Sieglinde Bürger in den wohlverdienten Ruhestand. In seinem Rückblick auf die 25-jährige Betriebszugehörigkeit würdigte Verbandsvorsitzender und Bürgermeister Armin Warmuth, wie wichtig die langjährige Erfahrung, die Qualifikation und das Können der Mitarbeiterin für den Betrieb waren.

Ihr Berufsweg begann 1973 nach der Mittleren Reife im Steuerbüro Müller in Ham-melburg mit der Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. Nach der Geburt des 2. Kindes im Jahre 1982 pausierte sie bis 1990, um sich der Kindererziehung zu widmen. Anschließend arbeitete sie in der Buchhaltung für zwei Privatfirmen in Hammelburg und Bad Kissingen, heißt es in einem Pressebericht des AZV.

Seit 1. September 1997 arbeitete sie als Verwaltungsangestellte beim Abwasserzweckverband. Anschließend übernahm sie damals, während der Umbauzeit der Kläranlage, zunächst die umfangreichen Verwaltungstätigkeiten im Sekretariat. In den Folgejahren kam die Zuständigkeit für die Abwicklung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens hinzu. Hierzu, hob der Verbandsvorsitzende hervor, bekam man bei Fragen von ihr immer eine kompetente Antwort, und das bis zum letzten Arbeitstag.

Richtig und schön

Geschäftsführer Burkhard Oschmann betonte bei seinen Abschiedsworten die große Genauigkeit und Sorgfalt, mit der die Kollegin sämtliche Aufgaben im Sekretariat und bei der Haushaltsabwicklung erledigte. Durch ihre sehr saubere Handschrift waren ihre Aufzeichnungen nicht nur richtig, sondern auch schön. Dies wurde auch bei überörtlichen Prüfungen häufig gewürdigt, heißt es weiter. Abschließend dankte der Verbandsvorsitzende ihr für die langjährige gute und angenehme Zusammenarbeit, wünschte ihr Gesundheit und viel Freude mit den Kindern und Enkelkindern und den zahlreichen Hobbys in der neuen Lebensphase. red