Auch in der Pfarrgemeinde St. Martin Willanzheim wurde der Diakon Peter Walter verabschiedet, der Ende Oktober seinen wohl verdienten Ruhestand antreten wird. Walter war von 1991 ab acht Jahre Pastoralreferent, ehe er 1999 zum Diakon geweiht wurde. In dieser Funktion war er für die Pfarrgemeinde St. Martin Willanzheim seit 2006 tätig.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabi Hadek sprach dem Diakon am Ende des Erntedankgottesdienstes, in dem Gott für die Ernte dieses Jahres gedankt wurde, im Namen der gesamten Pfarrgemeinde ihren Dank für das aus, was er im religiösen Bereich in der Pfarrgemeinde gesät und zum Reifen gebracht habe. Er wirkte gelegentlich im Gottesdienst mit und besuchte immer wieder auch Willanzheimer Senioren in den Seniorenheimen in Sickershausen und Marktbreit. Seine Hauptaufgabe für die Pfarrgemeinde lag aber in der Durchführung der Kommunion- und Firmvorbereitung für zahlreiche Kinder und Jugendliche von 2006 bis 2021.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende betonte, dass dem scheidenden Diakon diese Aufgabe über 15 Jahre hinweg eine Herzensangelegenheit gewesen sei. Er habe sie stets mit viel Herzblut und Engagement angegangen und leistete so einen wertvollen Beitrag zur Reifung der ortsansässigen Kinder und Jugendlichen im Glauben. Dafür sagte sie ihm im auch Namen der Kirchenverwaltung "vielen, vielen Dank und Vergelt´s Gott!" und überreichte als äußeres Zeichen der Dankbarkeit einen Präsentkorb mit heimischen Spezialitäten, verbunden mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt. Pfarrer August Popp, der das Wirken Peter Walters bereits während des gesamten Gottesdienstes immer wieder würdigte, bedankte sich anschließend noch einmal ausdrücklich mit einem Präsent für dessen segensreiches Wirken. Abschließend sprach Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert den Dank der politischen Gemeinde aus und überbrachte dem angehenden Ruheständler ihre Segenswünsche für den neuen Lebensabschnitt sowie einen Buchgutschein.

Im Anschluss an den Gottesdienst und die Verabschiedung bot sich bei der ortsüblichen Erntedankagape die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem scheidenden Diakon.

Von: Gabi Hadek (Vorsitzende, Pfarrgemeinderat St. Martin Willanzheim)