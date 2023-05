Trickbetrüger kommen immer wieder auf neue Ideen, das war das Fazit aus einem interessanten Vortrag der Referentin Heike Ott von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Unterfranken beim VdK-Ortsverband Kitzingen im Sportheim Hohenfeld. Vor allem die Schockreaktion von Betroffenen am Telefon werde unbarmherzig ausgenutzt. So betrug die Schadenssumme in Unterfranken 2022 mit rund vier Millionen Euro das Dreifache des Vorjahres. Bester Tipp, Auflegen, das Telefonat schnellstens beenden. Keine größeren Bargeldbeträge zuhause aufbewahren. Es gibt keine Anrufe von Polizeibeamten oder von Microsoft.

Von: Max-Günter Michelsen (Stellv. Vorsitzender, VdK-Ortsverband Kitzingen)