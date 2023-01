Am Mittwochabend fuhr eine 58-Jährige mit einem Opel auf der Bahnhofstraße in Iphofen stadteinwärts. Wie die Kitzinger Polizei berichtet, beabsichtigte die Frau, an der Birklinger Straße geradeaus weiterzufahren und die abknickende Vorfahrtsstraße zu verlassen.

Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende 38-jährige Seat-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.500 Euro. Die Feuerwehr Iphofen kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa