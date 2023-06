Am Donnerstag, den 25. Mai, trafen sich die Volkacher Schützen bei geselligem Miteinander und leckerer Brotzeit im Schützenhaus, um ihren Schützenkönig für 2023/2024 zu ermitteln. Am Ende konnte sich Axel Wilms vor seinen Rittern Jana und Stefan mit einem 476,7 Teiler durchsetzen. Die Proklamation des diesjährigen Schützenkönigs wurde Fronleichnam am Sommerfest der Königlich privilegierten Schützengesellschaft von 1443 Volkach vorgenommen. Nach der Fronleichnamsprozession, an der die Schützen traditionell mit einer Fahnenabordnung dabei waren, trafen sich die Schützenmitglieder bei warmen Temperaturen, Kaffee/Kuchen, kühlen Getränken und gegrilltem am Schützenhaus zum feiern. Nachdem der erste Hunger gestillt und der Durst gelöscht war, begann der 1. Schützenmeister Andreas Kaltenbach mit der Proklamation. Er bedankte sich beim amtierenden Schützenkönig Michael Skoda und dessen Rittern und proklamierte mit viel lobenden Worten Axel Wilms zum neuen Schützenkönig, indem er Axel die Schützenkette, Schützenscheibe und die Königskrone übergeben ließ. Mit einigen Salutschüssen wurde jetzt der neue Schützenkönig geehrt und die Proklamation beendet. Als gegen Abend der Wind und etwas Regen einsetzte, war ein schönes Sommerfest rasch zu Ende. Axel vertritt jetzt für ein Jahr die Volkacher Schützengesellschaft bei Umzügen und Feierlichkeiten.

Von: Michael Skoda (2. Schützenmeister, Kgl. Priv. Schützengesellschaft v. 1443 Volkach)