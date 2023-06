Die Freunde klassischer Klangfreuden werden auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten kommen. Zwei Konzerte unter freiem Himmel im Juli und eines in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus im Oktober stehen bei der Vinotonale, dem Klassikfestival an der Mainschleife, auf dem Programm. Es ist die sechste Auflage der Konzertreihe, die 2016 ins Leben gerufen wurde und wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang aussetzen musste.

Los geht es am Samstag, 8. Juli, mit dem Bamberger Streichquartett, einem "Dauerbrenner" der Vinotonale. Erstmals im gemütlichen Innenhof des Weinguts Max Müller I in der Volkacher Altstadt serviert das Ensemble zusammen mit dem Klarinettisten Günther Forstmaier einen "Sommernachtstraum" mit instrumentaler Musik für die Seele.

Die Entschleunigung steht bei allen Konzerten im Mittelpunkt

Klassik Open Air heißt es auch eine Woche später auf dem Weingut Schloss Hallburg. Auf der Bühne am 15. Juli: Christian Benning mit seiner Percussion-Group. Auf die Mischung von Klassik und modernen Rhythmen darf man beim "BEAThoven Percussion Concert" gespannt sein. Die neue Vleugels-Orgel der Volkacher Stadtpfarrkirche steht am Sonntag, 29. Oktober im Mittelpunkt des dritten Konzerts. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten Orgelimprovisationen mit dem Regensburger Domorganisten Franz Josef Stoiber.

Entschleunigung heißt die Devise bei allen drei Konzerten, ganz nach dem Wunsch der Initiatorin und Organisatorin des Klassikfestivals, Jennifer Wittmann-Müller. Die Volkacher Sopranistin hat die Vinotonale im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Erfolgsstory, die das musikalische Angebot an der Mainschleife bis heute prächtig abrundet. Unterstützt wird die passionierte Sängerin von den Mitgliedern des Vereins Vinotonale.

"Ich bin dreifache Mutter und in einem Winzerbetrieb voll eingespannt. Ohne diese Helferinnen und Helfer wäre die Durchführung des Festivals heute nicht mehr möglich", ist Jennifer Wittmann-Müller dankbar. Dass sie in diesem Jahr nicht selbst auf der Bühne steht und ihre Fans mit ihrer professionellen Sopranstimme verwöhnen wird, hat seinen Grund.

Jennifer Wittmann-Müller diesmal nur hinter der Bühne

"Mein Auftritt bei der Vinotonale 2022 musste krankheitsbedingt ausfallen." Das abgesagte Konzert wurde in diesem Frühjahr in der Mariä Schutz Kirche auf der Vogelsburg nachgeholt. Es war ausverkauft. So konzentriert sich Jennifer Wittmann-Müller bei den bevorstehenden Veranstaltungen auf die Arbeit hinter der Bühne, verwöhnt Gäste und die Künstlerinnen und Künstler. Immer im Blick ihr großes Ziel, das sie schon bei der Geburt der Vinotonale im Blick hatte: "Meine Leidenschaft und Berufung zu kombinieren, um andere Menschen damit zu begeistern."

Das Festival soll die perfekte Kombination von fränkischem Wein und klassischer Musik schaffen. Es soll die Besucherinnen und Besucher entführen, weg von den Alltagssorgen an besondere Orte an der Mainschleife. Dass die studierte Opernsängerin, die durch ihre Heirat von Köln nach Volkach gekommen ist, trotz der Alltagsbelastung immer wieder die Kraft findet, die Vinotonale am Leben zu erhalten, hat zwei Hauptgründe: das enorme Feedback, das sie in den letzten Jahren von den Besuchern der Konzerte erfahren durfte, sowie die riesige Resonanz an der Klassikreihe. Der Vorverkauf für die Konzerte ist bereits in vollem Gange und die Organisatorin ist mehr als zufrieden: "Es läuft sehr gut."

Informationen und Tickets zur Vinotonale 2023 gibt es unter www.vinotonale sowie in den Vorverkaufsstellen Tourist-Information Volkacher Mainschleife, erreichbar unter Tel.: (09381) 40112 und Steuerkanzlei Ecovis, Sudetenstraße 14, erreichbar unter Tel.: 09381 80830.