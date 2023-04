Landrätin Tamara Bischof verlieh im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes im Beisein zahlreicher Fachkräfte ihres wegen gestiegener Anforderungen verjüngten Teams die Umweltpreise 2022. Sie unterstrich, dass der Landkreis mit den drei gleichwertigen Umweltpreisen Dank und Anerkennung ausdrücken wolle.

Der seit 1985 für engagierte Mitbürger, Vereine oder Institutionen ausgelobte Umweltpreis von 1000 Euro für besonders verdienstvolle Aktionen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes ist mittlerweile Tradition im Landkreis geworden.

Als Teilpreisträger war der ehemalige Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Ewald Ruppert eingeladen, dessen Einsatz weit über seine ehemalige berufliche Funktion hinausreichte. Bischof zählte die Renaturierung von Bächen, die Anlage von Streuobstwiesen und die Rückführung elementarer Landschaftsteile an die Natur auf, bei denen Ruppert nicht nur Ideengeber war, sondern meist selbst Hand anlegte. Mit Hartnäckigkeit, Rechenarbeit, aber auch einer Portion Schlitzohrigkeit und viel Herzblut habe er Landwirte davon überzeugt, regionalen Vogelschutz wie die Erhaltung und Entwicklung der Ortolan-Vorkommen zu unterstützen und damit die Landschaftspflege im Landkreis mit Einsatz weit über das normale Dienstgeschehen hinaus vorangebracht.

Auffangstation für Landschildkröten

Weitere Teilpreisträgerin ist Sandra Malguth, Vorsitzende und Leiterin der Landschildkröten-Auffangstation Kitzingen, die sie seit 2011 ehrenamtlich und mit bundesweiter Anerkennung betreibt. In der Station werden in Not geratene Landschildkröten aufgenommen und – wo möglich – an geeignete Halter in ein neues Zuhause vermittelt. Die Betreuung der Tiere wird von 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt und ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Darüber hinaus leiste Malguth umfangreiche Aufklärungsarbeit, um über die besonderen Haltungsansprüche für Landschildkröten aufzuklären.

Martin Günzel kümmert sich als seit 2002 aktives Mitglied im Landesbund für Vogelschutz (LBV) und stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Kitzingen um Nistkästen und Umweltbildung. Günzel organisiert Vogelstimmenexkursionen, um in den frühen Morgenstunden Expertenwissen zu vermitteln und für die heimische Vogelwelt und deren Artenbestimmung zu begeistern. Mit dem Einsatz zum Erhalt der Lebensräume pflegt er regelmäßig die LBV-eigenen Flächen und die dortigen Streuobstflächen. Erst kürzlich seien zwei neue Streuobstflächen bei Sulzfeld hinzugekommen, merkte Bischof an. Damit werde ein weiterer wertvoller Beitrag geleistet, wertvolle Vogelarten vor dem Aussterben zu schützen.

Ruppert erinnerte, dass er neben allen Maßnahmen immer unterwegs war, um Geld für die Maßnahmen zu bekommen. Der verliehene Preis bedeute ihm sehr viel.

Knapp 300 Tiere werden betreut

Malguth wies anhand einer Vorstellung der Auffangstation darauf hin, dass die Urgiganten seit ewigen Zeiten auf der Erde leben. Um sie aufzunehmen, müssen sie erst in Quarantäne, ehe sie eine Behausung oder ein Gehege beziehen können, wo die Wärmezufuhr gewährleistet sein muss. Derzeit werden 129 Tiere betreut, es gebe einen Aufnahmestopp. Gesundheitliche und Altersprobleme bei hoher Lebenserwartung führten zu vermehrtem Abgabebedarf und zur Frage, was mit Tieren geschehe, die nicht aufgenommen werden können.

Aus seiner Tätigkeit berichtete Günzel, wie die Vogel- und Kleintierwelt durch Heckenpflanzung und Schnittgutverwertung unterstützt wird. Er sieht den Umweltpreis als Ansporn zum Weitermachen.

Umweltreferent Klaus Sanzenbacher wertete die drei Preisträger als verdiente Persönlichkeiten. Er sei froh, solch engagierte Menschen im Landkreis zu haben, die mit ihrem Einsatz zum Erhalt der Natur beitragen.