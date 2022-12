Bei der Einweihungsfeier der Gebäude in der Breslauer Straße war das Geld beim Verkauf von Getränken und Grillwürsten zusammengekommen. "Uns war von vornherein klar, dass wir dieses Geld für eine sinnvolle Sache spenden wollen", so Rebecca Hick, Geschäftsführerin der Bau GmbH. Die Idee der Kitzinger Floriansjünger, eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen, erschien ihr und ihren Kollegen als äußerst sinnvoll und unterstützungswert. Ab dem nächsten Frühjahr sollen in allen fünf Stadtfeuerwehren Kinder ab sechs Jahren spielerisch an die Arbeit der der Feuerwehrmänner und -frauen herangeführt werden. "Die Vorarbeiten sind erledigt", berichtete Stadtbrandinspektor Matthias Gernert bei der Spendenübergabe. Ehrenamtliche Betreuer sind in allen Stadtteilen und bei der Stadtfeuerwehr gefunden worden, Anfang 2023 soll die öffentlichkeitswirksame Bewerbung des Projektes starten. "Je früher wir die Kleinen für unser Ehrenamt gewinnen, desto größer ist die Chance, dass etliche von ihnen auch bis ins Erwachsenalter dabeibleiben", so Gernert. Ein Ziel, das nun mit einer beträchtlichen finanziellen Zuwendung zusätzlichen Anschub bekommen hat. Wer sich schon jetzt über die geplanten Kinderfeuerwehren informieren möchte, kann sich bei der Feuerwehr in Kitzingen, Tel.: (09321) 13550, oder E-Mail: ffwkt@freenet.de melden.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)