Ob erste Ballübungen, Koordinationsparcours, Tennishockey oder Einführung in die richtige Technik beim Tennis, die 25 jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Ferienpass-Aktion des Tennis-Club Volkach waren restlos begeistert.

In mehreren Kleingruppen wurde der angehende Tennisnachwuchs spielend an das Tennisspiel herangeführt. Die erfahrenen Mitglieder und Helfer des TC Volkach standen den Kindern an den einzelnen Stationen als Trainer mit Rat und Tat zur Seite.

Nachwuchsförderung als Zukunftsziel

"Wir freuen uns, dass wir heuer ein Teil der Ferienpass-Aktion sein durften. Für unseren Verein ist es wichtig, insbesondere Kindern zu zeigen wie viel Spaß das Tennisspielen macht und wie vielfältig dieser Sport für Körper und Kopf ist," so 1. Vorstand Steffen Winkelmann.

Die Jugend- und Nachwuchsarbeit hat im Verein seit Jahren einen hohen Stellenwert und es ist dank konsequenter Jugendarbeit gelungen viele Kinder in den Trainingsbetrieb mit qualifizierten Trainern einzubinden. Einige junge Spielerinnen und Spieler haben den Schritt in die Medenrunde der Damen- und Herrenmannschaft geschafft und durch tolle Leistungen zum Erfolg der Mannschaften mit beigetragen.

Zum Abschluss des Trainings erhielten die jungen Sportlerinnen und Sportler je einen Gutschein für fünf weitere Trainerstunden zu einem Paketpreis von 19 Euro inklusive Trainer, Bälle und Leihschläger. Ein Angebot des TC Volkach für die Ferienpass-Kinder, die somit weitere Tenniserfahrung machen können, ohne dass dafür eine Mitgliedschaft notwendig ist.

"Wir werden in unserem Verein auch weiterhin auf eine langfristige Nachwuchsarbeit setzen und insbesondere das gemeinschaftliche Miteinander in allen Aktionen hervorheben," ergänzt 2. Vorstand Helmut Unger.

Von: André Hofmann (Pressearbeit, Tennisclub Volkach e.V.)