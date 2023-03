Während der Jahreshauptversammlung des Volkstrachtenvereins Markt Einersheim beschränkten sich die verschiedenen Berichte nicht nur auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres, sondern es gab auch eine Vorschau auf die diversen Veranstaltungen und Feste für 2023.

Der Verein nahm an den Festumzügen anlässlich dem Tag der Franken in Aschaffenburg, der Sommerhäuser Kirchweih, dem Erntedankfest in Röthlein und dem 150jährigen Jubiläum der Einersheimer Soldatenkameradschaft teil. Mit Verkaufsständen am Kirschblüten- und am Weihnachtsmarkt sowie an der Ferienpassaktion des Landkreises mit einem Nachmittag auf dem Ringsbühlspielplatz in Iphofen beteiligten wir uns erfolgreich. Der Volkstrachtenverein war sowohl bei den Einweihungsfeiern des "Info-Zentrum Grafschaft Limpurg-Speckfeld" als auch beim "Haus der Dorfkultur" präsent.

Das Highlight des letzten Jahres aber war für uns Trachtler der Trachtenball anlässlich unseres 70jährigen Bestehens. Im Vorfeld hatte unser 1. Bürgermeister Herbert Volkamer im Namen der Marktgemeinde alle aktiven Trachtler, die Gründungsmitglieder und zahlreiche Ehrengäste zu einem feierlichen Empfang ins Rathaus eingeladen. Im Anschluss machte sich der kleine Festzug in Begleitung der "Einersheimer Musikanten" auf den Weg zur Mehrzweckhalle, wo dann die "Schrolla Musikanten" unter der Tanzleitung von Reinhard Hüßner "die Regie übernahmen". Der Abend war absolut gelungen und man konnte den anwesenden Tänzern ihre Begeisterung deutlich anmerken.

Für heuer stehen bereits folgende Termine fest: Gauball in Würzburg, Kiliani-Festzug in Würzburg , Fränkischer Volksmusiktag in Gerolzhofen, 150 Jahre FFW Markt Einersheim, evtl. der Eröffnungsfestzug der Michaelismesse in Miltenberg und der Oktoberfestzug in München.

Falls jemand Lust hat, einmal unverbindlich Trachten-Feeling zu "schnuppern" und sich die Festzüge anzusehen: In den Bussen zum Kiliani-Fest und zur Michaelismesse sind noch Plätze frei. Außerdem werden in Kürze von unseren Jugendleiterinnen Aktionen gestartet, die Kinder auf jeden Fall begeistern werden. (Genauere Informationen sind in den Aushangkästen und auf der Homepage von Markt Einersheim ersichtlich).

Von: Christa Maier (Schriftführerin, Volkstrachtenverein Markt Einersheim e.V.)