Zahlreiche Rockfans kamen am Samstag bei der "Kitzingen kann's RockNight" auf ihre Kosten. Der Stadtmarketingverein um Frank Gimperlein, Kultur- und Tourismusreferent Walter Vierrether, 2. Bürgermeister Manfred Freitag und zahlreiche Helfer haben den Abend im Dekanatszentrum perfekt für all die gemacht, die mal wieder feiern wollen "wie in guten alten Zeiten". Neben Kitzinger Bürgern hatten die zwei Top-Bands auch viele auswärtige Besucher angelockt.

Mit der "King Green Band", in der der Kitzinger Bassist Andi Hawel spielt (bekannt von Caution, Shylock, Pink Dragon und Cloud 7), startete die RockNight mit bekannten Rock'n'Roll-Hits der 60er und 70er. Der Irische Sänger und Gitarrist Alan wurde besonders bei den CCR-Songs gefeiert.

Nach gut zwei Stunden betrat dann die Münchner Tollwood Band "Club 27 Plus" mit ihrem Drummer Werner Voigt – einem ehemaligen Kitzinger, bekannt von Rattle Five und Shambrues - die Bühne und begeisterte das Publikum sofort. Frontfrau Patrica und Front- und Showman Rainer Blencke legten mit ihren Bandkollegen los - und sofort waren die Fans auf der Tanzfläche. Nach kurzer Pause ging durchgehend bis zum Ende sprichwörtlich die Post ab - mit Songs u.a. von Prince, Amy Winehouse, Van Morrison, Cream und Deep Purple. Auch einige ehemalige Kitzinger Band-Heroes von Shakers Five, Shambrues und Albatros rockten bis zum Schluss mit den zwei Bands. Ein Besucher zog am Ende das Fazit: "Allein die Saxophon-Einlagen von Frontmann Rainer Blencke waren den Eintritt wert."

Die Organisatoren zogen auf jeden Fall ein positives Fazit der "Kitzingen kann's RockNight". Ihr Dank galt auch den Helfern hinter den Kulissen und den Sponsoren, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Von: Walter Vierrether/Manfred Freitag (Kultur und Tourismus Stadt Kitzingen)