Der Mainschleifen-Express kommt bei den Schwarzachern und ihren Gästen gut an. Weil die Freizeitbuslinie zwischen Volkach und Kitzingen von den Menschen gerne genutzt wird, beteiligt sich Schwarzach auch die nächsten vier Jahre an den Kosten. Der Ratsbeschluss pro Mainschleifen-Express fiel einstimmig im Sitzungssaal des Lang-Hauses aus. Mit Ablauf der Saison 2022 wäre die Konzession ausgelaufen.

Seit September 2016 betreiben die Städte Volkach und Dettelbach sowie die Gemeinden Schwarzach, Nordheim und Sommerach die VGN-Freizeitbuslinie 107 "Mainschleifen-Express". Die Busse fahren von Kitzingen über Dettelbach, Schwarzach, Sommerach und Nordheim nach Volkach und zurück. Dass sich der Mainschleifen-Express großer Beliebtheit erfreut, unterstrich Marco Maiberger. Volkachs Tourismuschef skizzierte die vergangenen sieben Jahre mit 22.250 Fahrgästen. Die kleine Flaute der beiden Corona-Jahre scheint beendet. In den vergangenen neun Monaten nahmen 3116 Gäste das Angebot wahr, das eigene Auto stehen zu lassen.

Maiberger schätzt die gesamten Saisonkosten für 2023 auf 43.000 Euro. Der Landkreis Kitzingen stellt für den Freizeitverkehr erneut eine 50-prozentige Defizit-Förderung aus dem ÖPNV-Topf in Aussicht. Schwarzachs Eigenanteil liegt bei 2750 Euro abzüglich der Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Maiberger wies darauf hin, dass sich die Situation ab den Jahren 2026/2027 mit einer möglichen Inbetriebnahme der Bahnstrecke Volkach-Seligenstadt-Würzburg grundlegend verändern wird.

Weitere Themen in der Gemeinderatssitzung

Die Parkmarkierungen in der Kolpingstraße werden auf die Fahrbahn verlängert, um die Parkplätze zu vergrößern. Die Mauer des Anrainers war aufgrund der Enge schon mehrfach beschädigt worden. Zur Sicherheit müssen Blumenkübel und Warnbarke aufgestellt werden.

Ende November werden die Brücken zwischen Hörblach und Großlangheim sowie der Rastanlagen Haidt-Nord und -Süd im Zuge des Ausbaus der Autobahn 3 abgerissen und neu errichtet. Die Brücke zwischen Haidt und Kleinlangheim ist zunächst weiter befahrbar.

Bürgermeister Volker Schmitt informierte über die Ergebnisse der Bürgerversammlungen. Neben den Dauerthemen wie Hochwasserschutz sowie Tempolimits auf den Staatsstraßen in Schwarzenau und Gerlachshausen ging es um die Raserei in der Neuseser Straße in Schwarzenau und die prekäre Parksituation in der Kitzinger Straße in Hörblach. Dort stellen Anwohner vermehrt ihre Fahrzeuge auf öffentlichem und nicht auf privatem Grund ab.

An der Grundschule Schwarzacher Becken wird der Pausenhof auf 1000 Quadratmeter für 53.000 Euro neu asphaltiert. Außerdem erhält Schwarzachs Bauhof Ersatz für einen defekten Kipper. Der neue Zweiachs-Dreiseitenkipper kostet 20.600 Euro.

Johanna Sendner regte an, die Lichter in den Kindergärten komplett auf LED umzurüsten. In Münsterschwarzach ist das bereits geschehen. Stadtschwarzach und Schwarzenau stehen schon auf der To-do-Liste der Verwaltung.