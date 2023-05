Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert war die Freude über den 25. Kirchenburgmarkt in Hüttenheim anzusehen. Nur zu gerne erblickte sie eine große Besucherschar bei dem besonderen Markt für Liebhaber von schönen und kreativen Dingen.

Vormittags hatten Weinprinzessin Sophia Brückner und der Gesangverein Harmonie den Markt eröffnet. Ob eine Bärlauch-Bratwurst, selbst gebackene Kuchen, Waffeln oder beste fränkische Küche in der Gastronomie, es gab viele Gaumenfreuden. Die Sonne strahlte bei Kaiserwetter und entsprechend ebbte die Schlange am Eis-Wagen nie ab. So bunt wie die Natur wollte der Markt sein und gemäß dieses Slogans erwartete die Besucherinnen und Besucher ausgefallene Dinge wie kunsthandwerklich hergestellte Schmuckstücke oder Deko-Sachen für Haus und Garten.

Auf die Finger schauen ließen sich vor Ort Handwerker wie der Sander Korbflechter Stefan Rippstein, ein Weidenflechter, eine Frau an einem Spinnrad und die Klöppelfreunde Langenfeld. Wie man einst Stricke drehte, veranschaulichten der Ochsenfurter Josef Schott und der Ansbacher Fritz Eisemann. In der Kulisse der romantischen Kirchenburg gefiel den Gästen das Stöbern und das Genießen eines Schoppens abseits von Hektik.

Blumenliebhaber waren bei der Gärtnerei Schunke richtig, dort erwartete die Kundinnen und Kunden Blumen, Balkonpflanzen und Stauden so weit das Auge reichte. Schunke präsentierte eine große Vielfalt und hatte sich die Präsentation von Farblaunen der Natur zur Aufgabe gemacht.