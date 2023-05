Auf mehr als 40 Jahre blickt die M. Roth GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesenbronn zurück. Das Unternehmen wurde 1982 von Manfred Roth gegründet und ist auf den Edelstahlbehälter- und Apparatebau spezialisiert.

Mit dem Jubiläum hat die Firma jetzt auch die Fortführung der Geschäfte in zweiter Generation durch die Unternehmertochter Barbara Adler und ihren Ehemann Martin Adler gefeiert, wie es in einer Pressemitteilung der Firma heißt. Bei einem Festakt mit der Belegschaft, Kunden, Lieferanten und Freunden des Unternehmens im Gut Wöllried in Rottendorf wurden Spenden zu Gunsten der Lebenshilfe in Kitzingen gesammelt.

Die Geburtsstunde der Firma schlug, als es darum ging, den Weinbaubetrieb von Manfred Roths Bruder mit neuen Weinbehältern auszustatten. Die ersten Prototypen von Edelstahlbehältern entstanden in der heimischen Garage.

Kontinuierlich ging es weiter mit der Fertigung von Behältern für die Wein-, Saft-, Milch- und Bierbranche. Heute konstruieren und produzieren mehr als 100 Mitarbeiter Edelstahlbehälter von einem Liter bis drei Millionen Liter Volumen, vorrangig für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die chemische und pharmazeutische Industrie.