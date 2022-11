Die Schaeffler FAG Stiftung hat Gymnasien in Kitzingen und Haßfurt mit dem Innovation Award 2021 für schulische Förderung ausgezeichnet. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Mit dem Preis in Höhe von 1500 Euro werden Schulen unterstützt, die sich im besonderen Maße dafür einsetzen, bei jungen Menschen Begeisterung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) zu wecken.

"Auch in diesem Jahr beeindrucken uns die durchdachten und engagiert umgesetzten Projekte sehr", sagt Andreas Hamann, Leiter Personal Europa bei der Schaeffler Gruppe und Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Schaeffler FAG Stiftung.

Das Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen hat einen Quantendemonstrator gebaut, der die mitunter schwierig vorzustellende Quantenphysik simuliert und sichtbar macht. Schülerinnen und Schüler der achten Klasse hatten zu Beginn des Schuljahres 2020/21 im Fach Physik ein Unterrichtsvideo angeschaut, in dem quantenmechanische Phänomene anhand eines Flüssigkeitströpfchens dargestellt werden, das auf der Oberfläche der Flüssigkeit "hin- und herwandert".

Demonstrator soll allen Lernenden den Zugang zur Physik erleichtern

Die Klasse war davon so angetan, dass sie sich entschloss, dies als Demonstrator in den Schülerübungen nachzubauen. Ziel des Projektes war es, mit einer geeigneten Apparatur so genannte "Walking Droplets" zu erzeugen; Tropfen, die in der Theorie der Physik beim Auftreffen auf die Flüssigkeitsoberfläche Kreiswellen erzeugen und sich darauf fortbewegen. Somit vereinen die Tropfen Wellen- und Teilcheneigenschaften und können zur Simulation quantenmechanischer Phänomene genutzt werden. Der Demonstrator soll allen zukünftigen Lernenden des Armin-Knab-Gymnasiums den Zugang zur Physik erleichtern.

Astrid von Marklowski und Leander Hoffmann vom Regiomontanus-Gymnasiums in Haßfurt haben in ihrem Projekt einen Logistik-Roboter gebaut. Das Fahrzeug lässt sich aus dem Stand in alle Richtungen bewegen und auf der Stelle drehen und wenden. Darüber hinaus kann der Roboter autonom unterwegs sein, indem er einer vorgezeichneten Linie folgen kann.