Zum 37. Mal zeichnete die Marktgemeinde Schwarzach erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus, zum 16. Mal auch verdiente ehrenamtlich Engagierte. Weil wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren keine Ehrenabende stattfinden konnten und die Ehrungen jetzt nachgeholt wurden, waren im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach am Freitag fast alle Sitzplätze besetzt.

49 Frauen und Männer, die bei der Feuerwehr, der Sanitätsbereitschaft und in den Vereinen seit Jahrzehnten Verantwortung tragen, erhielten Urkunden, Ehrennadeln und -plaketten. Während das Ehrenamt in den sechs Ortsteilen floriert, sieht es beim Spitzensport ziemlich mau aus. Lediglich vier Athleten erfüllten in den vergangenen drei Jahren die hohen Anforderungen der Ehrungsrichtlinien der Marktgemeinde.

"Bürgerschaftlich Engagierte sorgen für mehr Lebensqualität"

Der Gerlachshäuser Lars Hauk (SV DJK Schwarzenau) erhielt die Ehrenplakette in Gold für seinen vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften und die Bayerische Meisterschaft im Hochsprung M45. Die Ehrenplakette in Gold bekam auch Finn Hauk (TSV Eibelstadt) aus Gerlachshausen als Dritter der Bayerischen Meisterschaft im Stabhochsprung M14. Finn Hauk errang auch den Landestitel im Hochsprung. Die Ehrennadel in Gold ging an Jan Pfannes (Würzburger Ruderverein) aus Schwarzenau für den Bayerischen Meistertitel im Masters-Männer-Doppelzweier Altersklasse B. Im Judo war Dennis Wandser (Judoclub Dettelbach) aus Stadtschwarzach als Zweiter der Unterfränkischen Meisterschaften Altersklasse U15 erfolgreich. Er bekam die Ehrenplakette in Bronze. Den Athleten, die bei diversen Meisterschaften Erfolge einheimsten, dankte Bürgermeister Volker Schmitt: "Sport begeistert die Menschen, verbindet sie und bietet Spannung pur." Für die Gemeinde seien erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler die besten Werbeträger. Dank sagte er allen Helfern "hinter den Kulissen", ohne die die sportlichen Höchstleistungen nicht möglich wären.

Den Ehrungsmarathon hatte das Bläserecho Stadtschwarzach eröffnet, dessen etatmäßiger Leiter Hubert Blaß für seine 30-jährige Dirigenten-Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold geehrt wurde. Bürgermeister Schmitt zeichnete gemeinsam mit seinen Stellvertretern Johanna Sendner und Thomas Weckert weitere Vorbilder aus. "Sie geben dem Ehrenamt in Schwarzach ein Gesicht und zeigen mit Ihrem Handeln, wie lebendig bürgerschaftliches Engagement in unserer Gemeinde ist und wieviel Einzelne bewirken können, die sich für ihr Umfeld verantwortlich fühlen und aktiv werden", wandte sich das Gemeindeoberhaupt an alle Funktionäre, Feuerwehrleute und Sanis. "Bürgerschaftlich Engagierte sorgen für mehr Lebensqualität", so der Ortschef.

Weitere Ehrennadeln in Gold als höchste Auszeichnungen an diesem Abend erhielten die Vorsitzenden des FC-Bayern-Fanclubs Schwarzach, Günter Köberlein und Peter Ungemach. Beide sind seit 25 Jahren im Amt. Die musikalische Leitung beim Bläserecho hatte an diesem Abend Andrea Blaß.

Die Ehrungen für die Jahre 2020 bis 2022:

Ehrenamtlich Engagierte: Ehrennadel in Gold: Hubert Blaß, Günter Köberlein, Peter Ungemach. Ehrenplakette in Gold: Margit Kempf, Dietmar Klose, Rainer Motz, Ralf Prappacher, Barbara Schöniger, Erwin Barthel, Arnold Burger, Manfred Falkenstein, Johannes Fuchs, Edwin Hillenbrand, Brigitte Hornung, Gerlinde Hornung, Reiner Meuser, Klaus Schlereth, Klaus Schömig, Werner Zimmermann. Ehrenplakette in Silber: Michael Felix, Andreas Hufnagel, Joachim Plietz, Thomas Grimmer, Annette Hillenbrand, Patrick Karch, Peter Klos, Michael Kuhn, Michael Ort, Stefan Pfriem, Heidi Rosenberger, Burkard Schuster, Antonius Dömling. Ehrenplakette in Bronze: Martin Burger, Christoph Dülch, Philipp Hegler, Benedikt Kleinschnitz, Volker Laudenbach, Jakob Pfeiffer, Maximilian Ruß, Thomas Weckert, Benjamin Blaß, Gerlinde Hillenbrand, Christian Pfannes, Lukas Pfeiffer, Simon Pfeiffer, Melanie Rosenberger, Stephanie Dresch, Karina Thomann, Wolfgang Weidmann. Erfolgreiche Sportler: Ehrennadel in Gold: Jan Pfannes (Rudern). Ehrenplakette in Gold: Finn Hauk, Lars Hauk (beide Leichtathletik). Ehrennadel in Silber: Finn Hauk (Leichtathletik). Ehrenplakette in Bronze: Dennis Wandser (Judo).