Seit 70 Jahren ist sie eine feste Größe in Prichsenstadt. Hedwig Stoiber, die am 17. Oktober 1932 in Priesendorf/Bamberg geboren wurde, zog bereits im August 1952 nach der Hochzeit mit ihrem Mann Emil nach Prichsenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dieser gründete im Jahr 1972, zusammen mit Rosi Biegner, die erste Kolonne des Bayerischen Roten Kreuzes in Prichsenstadt.

Hedwig Stoiber war seitdem dort stets tätig und wurde erst kürzlich für 70 Jahre aktive Dienstzeit im BRK feierlich geehrt. Neben fünf Kindern, zwölf Enkeln und zehn Urenkeln bleibt sie nach wie vor ihren Hobbys der Gartenarbeit, Nähen und Stricken treu und erfreut sich stets an ihren Rundgängen durch die Altstadt von Prichsenstadt. Daneben ist auch sonst noch in den Vereinen sehr aktiv. Neben den vielen Gratulanten aus der Familie, Freunden und Nachbarn überbrachte auch Bürgermeister René Schlehr seine Glückwünsche.