Elf pferdebegeisterte Mädchen im Alter von neun bis elf Jahren zeigten jeder alleine eine Pflichtübung. In akrobatischen Partnerübungen glänzte die Gruppe und bekam folgendes Lob der Richterin im Bewertungsbogen: "Tolle Kür! Abwechslungsreich und fließend!" Das Team gewann mit ihrer Longenführerin Mona Schwanfelder die Kategorie "Schritt-Maxi" vor den anderen vier teilnehmenden Gruppen. Im Einzelnachwuchsprojekt gingen die Vereinskolleginnen Merle Geiger, Jahrgang 2012, und Mia Stütz, Jahrgang 2013, an den Start. Die beiden Voltigiererinnen hatten zum einen eine Pflichtübung im Galopp als auch im Schritt auf ihrem Pferd Zwergenkönig zur Aufgabe. Zum anderen absolvierten sie eine turnerisch anspruchsvolle Fasspferdkür. Zudem wurde die sportliche Leistungsfähigkeit über Seilspringen, Standweitsprüngen und Handstandstehen gemessen. Für jede einzelne Prüfung wurden Platzziffern vergeben aus deren Summe sich die Platzierung im Gesamten errechnet. In Konkurrenz mit weiteren vier gleichaltrigen Sportlern aus Franken rangen die Voltigierer um den Sieg. Als beste Nachwuchsvoltigiererin aus Franken in diesem Pilotprojekt setzte sich Merle Geiger an die Spitze vor ihrer Voltigierfreundin Mia Stütz. Das Projekt wurde vor einem Jahr in Franken ins Leben gerufen, um junge Talente zu fördern.

Von: Mona Schwanfelder (Lehrerin, EGM Münsterschwarzach)