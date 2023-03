So ganz von der Feuerwehr Wässerndorf loslassen wird Franz Rützel sicher nicht, auch wenn er mit 65 Jahren aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. 41 Jahre seines Lebens war er Kommandant oder Stellvertreter, jetzt ist er Ehrenkommandant.

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wässerndorf würdigten Kommandant Bernd Mark und Feuerwehrvereinsvorsitzender Stephan Jamm die Verdienste von Franz Rützel. 1976 trat er in die Wehr ein, deren stellvertretender Kommandant er bereits 1982 wurde. Von 1988 bis 2006 war er dann Kommandant, bevor er dann 17 Jahre lang wieder das Amt des Stellvertreters übernahm. Jetzt sei er 65 Jahre jung, meinte Mark, weswegen er in den "Feuerwehrunruhestand" müsse.

Jugendarbeit unterstützt Rützel weiter

"Franz ist überall dabei", dankte Jamm. Insbesondere ist sein Name mit der Theatergruppe der Wehr verbunden, deren Gründungsmitglied Rützel ist. 1978 spielte die Gruppe das erste Mal, mittlerweile, abzüglich der Coronapause, sind es 44 Spieljahre. "Die Jugendarbeit ist sein Steckenpferd", sagte Jamm. Diese wird er zur Freude von Jugendwartin Verena Jamm auch weiterhin unterstützen. Mittlerweile zählt die Jugendwehr inklusive der vier Jugendlichen aus Iffigheim 16 Mitglieder.

Die Wehr ernannte Rützel zu ihrem Ehrenkommandanten. Als Geschenk gab es eine in einer Schlauchkupplung eingearbeitete Uhr. Zu seinem Nachfolger wählten die Aktiven einstimmig Joachim Neuland als stellvertretenden Kommandanten. Dieser wohnt seit zwei Jahren in Wässerndorf und ist seit 24 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Würzburg.

Zu den ersten Gratulanten zählten Kreisbrandinspektor Patrick Stein, Landrätin Tamara Bischof und Bürgermeisterin Ruth Albrecht. In ihren jeweiligen Grußworten zollten sie der geleisteten Jugendarbeit größten Respekt. Sie lobten den Feuerwehrverein als Kulturträger des Ortes und würdigten die "tolle Theaterarbeit".

Ehrungen und Rückblick bei der Wehr

Patrick Stein und Tamara Bischof zeichneten Walter Moser für 40 Jahre aktiven Dienst aus. Zahlreiche Vereinsehrungen nahm Stephan Jamm vor. 50 Jahre halten Fritz Neuser, Klaus Rützel und Walter Blomeyer dem Verein die Treue. 40 Jahre sind Hans Georg Hofmann, Walter Moser, Heimo Völker, Thomas Völker und Wolfgang Wanner dabei. 25 Jahre gehören Sebastian Kleinschrot, Wolfram Brand und Stefanie Schwemmer dazu.

Schriftführer Norbert Braun erwähnte in seinem Bericht auch die Einsätze. Einmal habe ein Baum beseitigt werden müssen, drei Brandalarmierungen, darunter ein Flächenbrand, habe es gegeben. Da wegen der Trockenheit Flächenbrände nicht weniger werden, freut sich Kommandant Mark schon auf das neue Auto, das die Seinsheimer Wehr bald bekommt. Denn dieses führt Wasser mit sich. Am 15. Mai wird laut Mark wieder eine Übung mit allen Ortsteilwehren stattfinden. Die Wehr zählt aktuell 26 Aktive.

Dem Bericht des Kassiers Dieter Bohn war zu entnehmen, dass die Wehr über ein solides finanzielles Polster verfügt. Dieses speist sich unter anderem aus den Einnahmen der Veranstaltungen wie Kirchweih oder Wiesenfest, über die Stephan Jamm berichtete.

140 Mitglieder zählt der Verein. Viele packten tatkräftig mit an. Darauf hofft Jamm auch bei einem neuen Projekt. Da die alte Schule bisher nur über eine Treppe zu erreichen ist, will man eine nicht ganz behindertengerechte, aber barrierefrei Rampe bauen.

Da wie bei der Kirchweih nun auch bei der Jahresversammlung erstmals die Plätze nicht ausreichten, denke man über die Platzlösung im Saal des Schulhauses nach. Eventuell könnte die feste Bühne durch eine mobile ersetzt werden. Es könnten aber auch nur die Seitenwände der Bühne entfernt und die Bühne bestuhlt werden.