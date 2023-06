Im Rahmen des Klassikfestivals Vinotonale findet am Samstag, 8. Juli, ein Open-Air-Konzert im Weingut Max Müller in Volkach statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass eine Stunde früher, heißt es in der Ankündigung.

Das Motto des Abends lautet: "Ein Sommernachtstraum – Musik für die Seele". Das Bamberger Streichquartett und der Solo-Klarinettist der Bamberger Symphoniker, Günther Forstmaier, spielen Werke von Edward Elgar, Franz Schubert, Peter Tschaikowsky, Francisco Tárrega, Leroy Anderson, Henry Mancini, Felix Mendelssohn Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart.

Karten gibt es in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, in der Steuerkanzlei Ecovis, Sudentenstraße 14, unter www.vinotonale sowie an der Abendkasse.