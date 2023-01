Auch dieses Jahr besuchte das Schülerzeitungsteam des EGM Kloster Banz, um die Winterausgabe 2023 der Schülerzeitung fertigzustellen. Dort wurde nicht nur das Layout und Artikel bearbeitet, sondern es wurden auch spannende und interessante Vorträge gehalten.

Bereits am Montag brachte Dr. Franz Feyder den Schülern die Werte und Merkmale von Reichsbürgern und Selbstverwaltern näher. Diese theoretischen Aspekte verstärkte er noch durch die Beispiele von der rechtsextremen Gruppe S, dem Feuergefecht in Boxberg-Bobstadt und den Festnahmen in Pfinztal. Außerdem gab er viele helfende und journalistische Ratschläge für Recherchen und Interviews.

Am Dienstagvormittag folgte ein Vortrag des ehemaligen Chefredakteurs Andreas Ruhsert, der von seiner studienbegleitenden Ausbildung zum Journalisten beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp) erzählte. Er präsentierte den Ablauf seiner Ausbildung und sein Abschlussprojekt, den sechsteiligen Podcast "Unter anderen Umständen – der Geburtspodcast für Zweifelnde". Zum Schluss sprach die Redaktion noch ausführlich über den Pressekodex, der ethische Grundlagen für Journalisten enthält.

Nachmittags führten die jungen Journalisten ein aufschlussreiches Interview mit der Psychologin Diana Breunig. Mit ihr unterhielten sie sich über die Frage "Was ist Glück, und kann man es erreichen?". Zudem legte die Psychologin dar, wie man sich und anderen Menschen helfen kann, glücklicher zu werden. Dies gelingt vor allem durch Zuhören und Reden. Ihrer Meinung nach erreicht man Glück, indem man aktiv bleibt, also Sport treibt und musiziert, Kleines wertschätzt und ein "positives Mind-Set" behält. Frau Breunig betonte auch, dass eine gute Beziehung zu sich und seinem Körper sehr wichtig ist und die Gefühle als Wegweiser gelten.

Von: Julia Fiehl und Yaara Henning (Redakteurinnen der Schülerzeitung "PEERplus", Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)