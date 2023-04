Seit 1990 unterstützt die Rumänienhilfe Karl aus Dettelbach bedürftige Menschen in Rumänien. Ende März ging der 950. Lkw auf die Reise.

Viel Durchhaltevermögen beweist die Rumänienhilfe Karl, die seit nunmehr 33 Jahren ein Lichtblick für zahlreiche Menschen in dem südosteuropäischen Land ist. Sowohl Hilfsgüter als auch finanzielle Mittel fanden in dieser Zeit den Weg zu den Partnern vor Ort, vorwiegend Caritas in den Diözesen Alba Julia, Satu Mare und Temesvar. Ende März konnten Elmar Karl und seine Helfer den 950. Lkw nach Satu Mare im Nordwesten Rumäniens schicken.

Ein Laster transportiert etwa 100 Kubikmeter Waren. Damit wurden in den letzten 33 Jahren als 95.000 Kubikmeter Hilfsgüter nach Rumänien gebracht. Würde man die 950 Fahrzeuge mit einem Abstand von 3,5 Metern hintereinander aufstellen, ergäbe das einen Konvoi von 19 Kilometern. Beladen sind die Trucks mit Hilfsgütern aller Art. Textilien, Möbel, Werkzeuge, Krankenbetten, Fahrräder, Hygieneartikel, Lebensmittel, Rollstühle, Haushaltswaren und viele andere Dinge haben die Helfer in Dettelbach verladen. Aber auch Autos, landwirtschaftliche Maschinen, medizinisches Gerät und sogar schon zwei Feuerwehrautos wurden geliefert. Dazu kommen jedes Jahr zur Weihnachtszeit mehrere Tausend Weihnachtspakete.

Die Rumänienhilfe Karl, eine private Hilfsorganisation, denkt auch nach mehr als drei Jahrzehnten nicht ans Aufhören und kann sich dabei auf einen Stamm von getreuen Helfern stützen. Ohne sie wäre diese umfangreiche Hilfe nicht denkbar.

Von: Ottmar Deppisch (Mitarbeiter der Rumänienhilfe Karl)