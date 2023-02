Nach 45 Jahren hat das Kinder- und Jugendheim Geesdorf eine neue Küche angeschafft. Die alte war kaputt und ließ sich nach so langer Zeit nicht mehr reparieren: der Backofen defekt, der Kühlschrank und die Herdplatten zu klein, die Schränke verschlissen und die Geräte nicht mehr zeitgemäß. Es hakte an allen Ecken und Enden, wo morgens, mittags und abends für elf Personen Essen zubereitet wird.

Die Kosten von 10.000 Euro für die neue Einrichtung konnte das Kinderheim nicht allein stemmen. Doch mehrere Unterstützer halfen, die Küche zu finanzieren. Den größten Teil mit 4000 Euro spendete der gemeinnützige Abtswinder Verein Mix for Kids, der sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen hilft und mit den Vorstandsmitgliedern Silke Wurlitzer und Sabine Schmidbauer zur symbolischen Scheckübergabe nach Geesdorf kam.

Das große Induktionskochfeld erleichtert die Arbeit nun enorm. Auch im Kühlschrank findet alles seinen Platz. Und über eine Theke lassen sich die Speisen an den Esstisch reichen. Die Küche ist – besonders seit der Renovierung – Dreh- und Angelpunkt im Alltag der Kinder und Jugendlichen. Gemeinsam kochen, braten und backen sie. Alle helfen mit. Der Küchenplan legt fest, wer wann an der Reihe ist. "Am liebsten essen wir Nudeln", sagt die 13-jährige Leonora, die sich wie die anderen Mädchen und Jungen sowie Heimleiterin Cornelia Süptitz riesig über die moderne Ausstattung freut.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Mix for Kids, Abtswind)