Im Zuge der Erweiterung des Kindergartens um eine altersgemischte Gruppe muss die Gemeinde Ludwigschorgast einige Anschaffungen tätigen. Benötigt werden zwei Gartenhäuschen für die Unterbringung von Spielgeräten und Mülltonnen für 3058 Euro sowie ein Sandspielschiff mit Kindersitzgarnitur für 9066 Euro. Der Gemeinderat bewilligte die einvernehmlich.

Doch das war noch nicht alles: Die Pflastersteine für die Außenanlagen kosten 8438 Euro, ein Fahrradständer 1902 Euro und die neue Schließanlage 2086 Euro. Für die Baufeinreinigung fallen weitere 880 Euro an. Schließlich vergab das Gremium die Elektroarbeiten an die Firma Dieter Nußgräber.

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani (CSU) erinnerte daran, dass die Einweihung der Kindergartenerweiterung für den 12. Dezember geplant war, "aber aufgrund der Corona-Pandemie ging es halt jetzt nicht". Viele Arbeiten, besonders an den Außenanlagen, habe der Bauhof erledigt, lobte sie.

Die Satzung über den Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr Ludwigschorgast wurde überarbeitet und an die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages angepasst. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung erfolgte statt einer Änderungssatzung ein Neuerlass.

Die Bürgermeisterin lobte die Ludwigschorgaster Kinderfeuerwehr, die den Christbaum geschmückt hat.

In einem Schreiben an die Gemeinde hatte André Matysiak auf zu viele Raser in der Bergstraße sowie am Weißen Weg aufmerksam gemacht. Jetzt soll geprüft werden, wie die Geschwindigkeiten in der Siedlung minimiert werden können.

Keine Einwände hatte der Marktgemeinderat gegen den Antrag von Miriam Schramm aus der Hennebergstraße auf Errichtung eines Garagendaches sowie von Stützwinkeln an den Grundstücksgrenzen. kpw