Kerzen zum Gedenken

Viele Menschen waren sicherlich schon einmal in der Situation, um einen nahestehenden Menschen, oder vielleicht sich selbst zu bangen. In Zeiten von Corona ganz besonders. Den einen oder anderen zieht es dann zu einem stillen Gebet in die Kirche, und man zündet dort eine Kerze an, um seine Bitten sichtbar zu machen. Bislang war dies in der Riedenberger St. Martin-Kirche noch nicht wirklich möglich. Nun hat sich das geändert. Seit kurzem steht auch hier ein neuer Opferlichteständer. "Angeregt wurden wir hierzu von den Angehörigen eines schwer an Covid-19 Erkrankten", so der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Oberer Sinngrund, Norbert Schneider. Wochenlang musste die Familie um dessen Leben bangen und man stellte, in Ermangelung eines solchen Lichteständers, Kerzen für seine Genesung auf den Treppenstufen zum Altarraum auf. "Wir haben diese Anregung sehr gerne aufgenommen und nun diesen Lichteständer aufgestellt. Die Kosten von fast 600 Euro wurden zunächst von der Kirchenverwaltung übernommen. Wir bitten aber herzlich um Spendenunterstützung aus der Pfarrgemeinde", teilt Norbert Schneider mit. bes